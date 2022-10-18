سرعت اینترنت ایران در رتبه بندی جهانی «اسپید تست» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش اسپیدتست نشان می‌دهد در نهمین ماه میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بوده است. طبق اطلاعات موجود درآگوست ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت جهانی موبایل ۳۰.۷۹ و ثابت ۶۹.۱۴ مگابیت برثانیه بوده است.

رشد اینترنت ثابت و موبایل ایران

همچنین در این رده بندی اشاره شده میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در سپتامبر ۳۵.۳۶ مگابیت برثانیه بوده است. علاوه بر آن جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل جهان با ۱۵ پله رشد، رده ۵۴ اعلام شده است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در نهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۱۰.۴۴ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۴۷ بوده است. طبق این رده بندی جایگاه ایران نسبت به اگوست ۲۰۲۲ هیچ تغییری نکرده است.

از سوی دیگر طبق رده بند اسپید تست میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۹.۳۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن رده ۶۷ بوده که نسبت به ماه گذشته ۹ پله رشد کرده است.

در بخش اینترنت ثابت نیز میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه گذشته میلادی ۲۳.۴۷ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین متوسط سرعت اینترنت ثابت در جهان با ۳ پله رشد ۱۴۲ بوده است.

یکی از قابلیت‌های جدید و تازه ای که وب سایت اسپید تست اضافه کرده، رده بندی اینترنت موبایل و ثابت شهرها در هر کشور است. براساس رده بندی مذکور، میانه سرعت اینترنت موبایل تهران در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۳۴.۲۴ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۱۸ پله رشد کرده است. همچنین در رده ۸۲ نیز مشهد با میانه سرعت ۳۲.۷۱ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی شهرهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان ۱۹ پله رشد کرده است.

در بخش اینترنت ثابت نیز تهران با میانه سرعت ۱۱.۹۰ مگابیت بر ثانیه در رده ۱۶۲ رتبه بندی جهانی شهرهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت قرار دارد. جایگاه تهران در این رده بندی نسبت به ماه قبلی هیچ تغییری نکرده است. همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت مشهد نیز ۷.۸۵ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی ۱۷۶ ثبت شده است. جایگاه این شهر در رده بندی نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده است.

نروژ همچنان پیشتاز اینترنت پر سرعت موبایل

طبق این رده بندی نروژ کشوری با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان در ۲۰۲۲ میلادی بوده است. میانه سرعت اینترنت این کشور ۱۲۶.۹۴ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده دوم فهرست امارات متحده عربی با یک پله جهش (۱۲۶.۸۵ مگابیت برثانیه) قرار داشته است. در جایگاه سوم کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان قطر (۱۲۴.۲۹ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های چهارم و پنجم این فهرست به ترتیب چین (۱۱۶.۴۲ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۰۵.۵۲ مگابیت برثانیه) قرار داشتند. جایگاه چین در رده بندی ماه سپتامبر ۵ و هلند یک پله صعود کرده است.

در رده ششم، هفتم و هشتم این فهرست به ترتیب دانمارک (۱۰۵.۴۰ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۰۴.۸۱ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۱۰۳.۹۰ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه دانمارک یک پله، کره جنوبی ۳ پله و بلغارستان یک پله در این رده بندی سقوط کرده است.

در رده نهم کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان عربستان سعودی (۹۷.۱۵ مگابیت برثانیه) در رده نهم و کویت با سرعت اینترنت ۹۵.۰۴ مگابیت برثانیه در رده دهم قرار دارند.

طبق این جدول هرچند جایگاه عربستان سعودی در رده بندی یک پله صعود کرده، اما جایگاه کویت ۲ پله سقوط کرده است.

صعود دو پله‌ای چین در رده بندی اینترنت ثابت جهان

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در جهان شیلی با یک پله صعود در رد ه نخست قرار دارد. میانه سرعت اینترنت این کشور ۲۱۷.۴۳ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده دوم سنگاپور (۲۱۵.۸۳ مگابیت برثانیه) و در رده سوم چین با سرعت اینترنت ۱۹۶ مگابیت برثانیه قرار دارند.

هرچند جایگاه سنگاپور در این رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده، اما جایگاه چین ۲ پله صعود کرده است.

در رده‌های چهارم و پنجم به ترتیب تایلند (۱۹۵.۲۲ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۸۶.۰۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام ا ز آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در جهان یک پله سقوط کرده است.

در رده ششم ژاپن با سرعت اینترنت ۱۷۲.۹۴ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل ۴ پله رشد کرده است.

در رده هفتم، هشتم و نهم به ترتیب آمریکا (۱۷۲.۳۰ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۷۱.۵۹ مگابیت برثانیه) و ماکائو (۱۵۸.۷۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. طبق اطلاعات موجود جایگاه آمریکا یک پله و ماکائو ۲ پله سقوط کرده است. این درحالی است که جایگاه دانمارک در رده بندی مذکور نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.

در رده دهم این فهرست نیز اسپانیا با یک پله جهش قرار دارد. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۱۵۴.۷۳ مگابیت برثانیه ثبت شده است.