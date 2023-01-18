به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی مردان ایران در اولین دیدار خود از مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۳ لهستان روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ساعت ۱۸ (به وقت تهران) به مصاف تیم اسلوونی خواهد رفت.
محمد سیاوشی، علی رحیمی کازرونی، امیدرضا سرپوشی، مجتبی حیدرپور، محمدرضا اورعی، سلامان بربط، افشین صادقی، شهاب صادقزاده، وحید مسعودی، محمدمهدی بهنامنیا، میلاد قلندری، پویا نوروزینژاد، محمد کیانی، مهرداد صمصامی، یاسین کبیریانجو، رضا یادگاری دهکردی، سید مهدی موسوی، صابر حیدری، محمدرضا کاظمی، علی کوهزاد ۲۰ ملیپوش حاضر در این مسابقات هستند.
روحالله اکرمینیا (سرپرست)، وسلین وویوویچ (سرمربی)، حمید صادق شاهنشین (مربی)، شهداد مرتجی (مربی) و دانیال مصلح پور (پزشکیار) کادر تیم ملی هندبال ایران را در رقابتهای قهرمانی جهان تشکیل میدهند.
تیم ملی هندبال ایران که از چند ماه پیش تحت هدایت وسیلین وویوویچ در آمده، در گروه A رقابتهای قهرمانی جهان در کنار اسپانیا، مونتهنگرو و شیلی قرار گرفته است و نخستین دیدار ملی پوشان مقابل شیلی با برتری ۲۵ بر ۲۴ به سود ایران به پایان رسید. همچنین ایران دومین گام به مصاف مونتهنگرو رفت و با وجود یک نمایش خوب و دیدنی این دیدار را بانتیجه ۳۴ بر ۳۱ واگذار کرد. ملیپوشان کشورمان در آخرین دیدار خود از مرحله مقدماتی به مصاف تیم قدرتمند اسپانیا رفتند و با نتیجه ۳۵ بر ۲۲ مغلوب شدند.
تیمهای ملی ایران، مونتهنگرو و اسپانیا از گروه A مسابقات قهرمانی جهان صعود کردند و در جمع ۲۴ تیم برتر جهان جای گرفتند. این اولین بار است که تیم ملی هندبال مردان ایران به مرحله اصلی مسابقات قهرمانی جهان صعود میکند.
تیم ملی هندبال اسلوونی ۱۰ مرتبه در رقابتهای قهرمانی جهان حضور پیدا کرده است و سال ۲۰۱۷ موفق شد عنوان سومی این مسابقات را از آن خود کند. اسلوونی با ۱۳ بار حضور در مسابقات قهرمانی اروپا، یک عنوان دومی در اروپا را نیز در کارنامه خود دارد.
ملیپوشان اسلوونی سه بار در بازیهای المپیک حضور پیدا کردند و بهترین عنوان کسب شده توسط این تیم در بازیهای المپیک، عنوان ششم است.
وسلین وویوویچ سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران، در گذشته سکاندار تیم هندبال اسلوونی بوده و عنوان سومی جهان را به همراه این تیم کسب کرده است.
برنامه رقابتهای تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۳ لهستان به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۸ دی ماه - ساعت ۱۸
ایران - اسلوونی
جمعه ۳۰ دی ماه - ساعت ۲۰:۳۰
ایران - فرانسه
یکشنبه ۲ بهمن ماه - ساعت ۲۰:۳۰
ایران - لهستان
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