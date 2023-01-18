به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، جلال غفاریقدیر دبیر هفدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» گفت: خوشبختانه روند ارسال آثار به دبیرخانه شتاب خوبی گرفته است ولی با نقطه آرمانی و ایده آل فاصله داریم. شاخص کیفی ما در ارسال آثار نسبت آثار با مبانی نظری و گفتمان معرفتی سینمای مقاومت است که خوشبختانه شاهد رویش های مثمر ثمری در این عرصه هستیم.
وی افزود: ما در این دوره از جشنواره بخشی را به عنوان نسل روایت داریم که مختص جوانان و نوجوانان متولد ۱۳۶۸ به بعد است و بنا داریم در کنار پرداختن به سینماگران حرفهای و تراز اول داخلی و خارجی، به نسل نو سینمای ایران نیز توجه ویژهای داشته باشیم تا به مرور زمان شاهد حضور این چهره ها در بدنه سینمای حرفه ای کشور باشیم.
غفاریقدیر همچنین بیان کرد: تاکنون سازمانها و نهادهای فرهنگی انقلاب اسلامی حمایتهای خوبی را در حوزههای مختلف از جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» انجام دادهاند ولی میبایست با توجه به ابعاد جهانی این رویداد عظیم فرهنگی دستگاههای بیشتری خصوصا در حوزه بینالملل توجه ویژه خود را به این رویداد معطوف دارند.
وی شکلگیری ایده برگزاری جشنواره در خلیج فارس را منحصر به فرد توصیف کرد و گفت: باتوجه به موضوعیت مکانی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس و موثر بودن این نقطه بر جریان مقاومت تصمیم گرفتیم این نقطه را برای برگزاری مرحله نهایی جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت» انتخاب کنیم و امیدواریم که با برگزاری شکوهمند جشنواره در اسفندماه، بتوانیم در کنار اقتدار نظامی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اقتدار فرهنگی کشور را هم در عرصه جهانی به منصه ظهور برسانیم.
هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح در بخش های اصلی، دفاع مقدس، نسل روایت، روایت قلم، نقد و پژوهش و جهان بدون اسرائیل اسفندماه سال جاری در خلیج فارس برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند تا ۲۳بهمن ۱۴۰۱ آثار خود را از طریق تارنمای جشنواره به نشانی www.iranmff.com ارسال کنند.
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