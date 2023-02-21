  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

حضور چهل کشور در جشنواره فیلم «مقاومت»

حضور چهل کشور در جشنواره فیلم «مقاومت»

مدیر کمیته بین الملل هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» از حضور چهل کشور و بیش از سیصد سینماگر خارجی در این جشنواره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، محمدعلی مومنی ها مدیر کمیته بین‌الملل هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» گفت: با توجه به مهم بودن ابعاد جهانی و بین‌المللی گفتمان مقاومت، رایزنی گسترده‌ای را با فیلمسازان و هنرمندان سینماگر بین المللی آغاز کردیم که خوشبختانه با استقبال مناسبی مواجه شدیم و از لحاظ وسعت جغرافیایی و تعدد کشور، آثار خوبی با محوریت مقاومت به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که جزئیات آن و کشورهای شرکت کننده در این جشنواره را در آینده‌ای نزدیک در نشست رسانه‌ای و خبری که توسط کمیته روابط عمومی جشنواره برگزار خواهد شد، اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: فراگیری مضمونی و موضوعی محتوای فراخوان، خوشبختانه به حدی بود که توجه تمامی کشورهای دنیا را با هر عقیده و مسلکی به خود جلب کند و ملاک ما برای ارسال آثار، ضد امپریالیستی بودن نگاه کارگردان اثر بود که در این خصوص آثار زیادی نیز به دبیرخانه ارسال شد.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» با شعار «گفتمان مقاومت، نهضت جهانی مستضعفین و آزادی قدس شریف» به دبیری جلال غفاری قدیر و به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، اسفند ماه سال جاری در خلیج فارس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5714417
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها