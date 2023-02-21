حضور چهل کشور در جشنواره فیلم «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت»، محمدعلی مومنی ها مدیر کمیته بین‌الملل هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» گفت: با توجه به مهم بودن ابعاد جهانی و بین‌المللی گفتمان مقاومت، رایزنی گسترده‌ای را با فیلمسازان و هنرمندان سینماگر بین المللی آغاز کردیم که خوشبختانه با استقبال مناسبی مواجه شدیم و از لحاظ وسعت جغرافیایی و تعدد کشور، آثار خوبی با محوریت مقاومت به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که جزئیات آن و کشورهای شرکت کننده در این جشنواره را در آینده‌ای نزدیک در نشست رسانه‌ای و خبری که توسط کمیته روابط عمومی جشنواره برگزار خواهد شد، اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: فراگیری مضمونی و موضوعی محتوای فراخوان، خوشبختانه به حدی بود که توجه تمامی کشورهای دنیا را با هر عقیده و مسلکی به خود جلب کند و ملاک ما برای ارسال آثار، ضد امپریالیستی بودن نگاه کارگردان اثر بود که در این خصوص آثار زیادی نیز به دبیرخانه ارسال شد.

هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» با شعار «گفتمان مقاومت، نهضت جهانی مستضعفین و آزادی قدس شریف» به دبیری جلال غفاری قدیر و به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، اسفند ماه سال جاری در خلیج فارس برگزار خواهد شد.