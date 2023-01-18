به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روز سه شنبه ۲۷ دیماه، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار در خصوص گسترش همکاری‌های حمل و نقلی و تکمیل کریدور حمل و نقل شمال-جنوب مذاکره و بررسی لازم صورت گرفت.

در این دیدار، شهریار افندی‌زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، محمد محمدی بخش معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، سیدمیعاد صالحی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه‌آهن، خیرالله خادمی معاون وزیر و و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، مسعود استادحسین مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی و رضا اکبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز حضور داشتند.