به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی مجذوبی «بحران جمعیت» را مهمترین چالش حوزه سلامت در کشور و استان همدان برشمرد و اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی همدان برنامه‌های متعددی در حوزه‌های بهداشتی و عمرانی با فراهم آوری زیرساخت‌ها و تولید محتوای مناسب در این راستا مد نظر قرار داده است.

وی تشریح کرد: با این هدف، دوره‌های آموزشی متعددی برای متخصصین زنان و ماماهای بخش خصوصی و دولتی در زمینه شناسایی و ارجاع زوجین نابارور در حمایت از این زوجین به مراکز درمانی برگزار شده است، همچنین تجهیز و راه‌اندازی مرکز دولتی تخصصی درمان ناباروری در استان از اهم اقداماتی است که در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: تهیه و توزیع کتاب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، ادارات و سازمان‌های استانی و برگزاری ۲۰ جلسه توجیهی برای مدیران، کارشناسان ستادی و پرسنل محیطی به منظور ارتقای نگرش حوزه سلامت در خصوص چالش‌های جمعیتی، فرزندآوری، پیشگیری از ناباروری‌های اکتسابی و تحکیم روابط همسران از جمله موارد مورد توجه است.

وی به برگزاری ۱۲ مورد همایش با موضوع «جمعیت و فرزندآوری»، سلسله وبینارهای مرتبط با سیاست‌های جمعیتی و نشست‌های فنی در تمام شهرستان‌های تابعه اشاره کرد و گفت: کارگاه‌های آموزشی با موضوع پیشگیری از ناباروری‌های اکتسابی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری نیز در راستای اجرای سیاست‌های جمعیتی برگزار شده است.

تکمیل و راه‌اندازی واحدهای «ال دی آر»

مجذوبی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه ادامه داد: برگزاری کمپین‌های متعدد با شعارهای مرتبط با فرزندآوری و ازدواج در مرکز استان و شهرستان‌ها نظیر «نه به تک فرزندی» و تکمیل و راه‌اندازی واحدهای «ال دی آر» و استانداردسازی نیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات و فرآیندها با بررسی کیفیت خدمات مامایی در بخش‌های زایمان نیز در این مسیر مدنظر بوده است.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی در جهت ارتقای توانمندی مهارت انجام زایمان طبیعی و فیزیولوژیک برای ماماها و پزشکان متخصص زنان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی سخن گفت و افزود: کلیپ‌های آموزشی در ارتقای آگاهی عموم جامعه با موضوعات تک فرزندی، نابارری در مردان و زنان و نیز منابع آموزشی در خصوص سالخوردگی جمعیت و پیامدهای آن تهیه و توزیع شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به تجهیز و استانداردسازی کلاس‌های آموزشی ازدواج با اعتبار بیش از ۲ میلیارد ریال اشاره و عنوان کرد: تجهیز و برگزاری کلاس‌های آمادگی زایمان مادران و آموزش و فرهنگ‌سازی برای زایمان طبیعی و آموزش‌های فردی چهره به چهره به مادر باردار در دستور کار قرار دارد و تمام دستورالعمل‌های پیشگیری از بارداری و توبکتومی در مراکز لغو شده است همچنین اجرای ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز و پایش و نظارت دقیق عملکرد ارائه دهندگان خدمت در این خصوص و حذف دستورالعمل غربالگری جنین از سطح یک در راستای جوانی جمعیت انجام شده است.

انجام ۱۵ پروژه تحقیقاتی با موضوع جمعیت و فرزندآوری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان به مدیریت توزیع اقلام دارویی مرتبط با سقط جنین در داروخانه‌های مجاز اشاره کرد و گفت: هماهنگی در راستای انجام ۱۵ پروژه تحقیقاتی نیز با موضوع جمعیت و فرزندآوری در دانشگاه و مدیریت توزیع اقلام دارویی مرتبط با سقط در داروخانه‌های مجاز انجام شده است.

وی از افزایش درصد زایمان طبیعی از ۴۷ درصد در سال گذشته به حدود ۴۸ درصد طی امسال خبر داد و افزود: ساختمان جدید مرکز آموزشی درمانی فاطمیه با ظرفیت‌های متعدد حوزه زنان، زایمان، نازایی و نوزادان در سفر ریاست جمهوری به استان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد تا آنچه شایسته بانوان استان بوده ارائه گردد و آنها از خدمات لازم و به روز بهره‌مند شوند.