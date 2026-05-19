فرهنگ فرزندآوری بازسازی شود؛ کمبود بهورز در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محدثه حسینی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای طرح ملی جمعیت و فرزندآوری گفت: مسئله جوانی جمعیت دغدغه همه دستگاههاست و دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی از عهده آن برنمیآید و نیازمند همراهی همه بخشهاست.
وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت، آموزش در همه ردهها و سنین در دستور کار قرار گرفته، افزود: سن ازدواج افزایش یافته و تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری کاهش پیدا کرده است و در این حوزه با مشکلاتی روبهرو هستیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران از برگزاری کلاسها و مشاورههای متعدد در شبکههای بهداشتی استان خبر داد و اظهار کرد:
کلاسهای آموزشی و مشاوره چهرهبهچهره، مشاوره فرزندآوری، آموزشهای دوران بارداری و پس از آن، به صورت رایگان در مراکز بهداشتی ارائه میشود.
حسینی افزود: مراقبتهای دوران بارداری و پس از بارداری از مهمترین اهداف ما در حوزه سلامت مادر و کودک است.
وی عنوان کرد: در ۱۴۵۱ مرکز جامع خدمات سلامت، خانه بهداشت و مراکز درمانی استان، بهورزان بهعنوان بازوان توانمند نظام سلامت فعالاند و برای آنها کلاسهای آموزشی با استفاده از مربیان مجرب برگزار میشود. همچنین مراقبین سلامت، پرستاران و ماماها در این مراکز حضور دارند و آموزشهای گامبهگام به همه این کادرها ارائه میشود.
معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به نقش مؤلفههای فرهنگی در موضوع جوانی جمعیت تصریح کرد: در بحث جمعیت، مشکلات اقتصادی تنها عامل نیست و چندین عامل در آن نقش دارند؛ اما مشکل اصلی، فرهنگسازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری است.
حسینی با اشاره به نقش رسانهها در این زمینه گفت: همانطور که سالها قبل سیاست فرزند کمتر، زندگی بهتر در رسانهها و حتی روی بستههای سادهای مثل قوطی کبریت تبلیغ میشد، امروز هم باید رسانهها، بهویژه صداوسیما، در جهت معکوس و برای تقویت فرهنگ فرزندآوری وارد عمل شوند.
وی ادامه داد:آن زمان به دانشگاهها دستور داده شد کلاسهای آموزشی با محوریت فرزند کمتر، زندگی بهتر برگزار کنند؛ امروز لازم است همان جدیت، در جهت ترویج فرهنگ فرزندآوری به کار گرفته شود. همه مردم و مسئولان باید در این زمینه مطالبهگر باشند.
حسینی درباره وضعیت نیروی انسانی در شبکه بهداشت استان نیز گفت: در شرق استان نسبت به کمبود بهورز مشکل کمتری داریم، اما در برخی روستاهای غرب مازندران به دلیل شرایط سخت رفتوآمد، با کمبود بهورز مواجه هستیم و امیدواریم طبق دستورالعملها، جذب بهورز جدید را داشته باشیم.
وی افزود:فشار خون، دیابت، اضافهوزن و چاقی در استان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و این موضوع در برنامه عملیاتی دانشگاه قرار گرفته است. در حوزه تغذیه نیز به دلیل کمبود نیرو مدتی با چالش مواجه بودیم، اما این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
