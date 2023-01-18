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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۸:۳۱

رئیس هیات سوارکاری گنبدکاووس:

۱۶۳ راس اسب در هفته یازدهم کورس گنبدکاووس وارد دپار می شوند

۱۶۳ راس اسب در هفته یازدهم کورس گنبدکاووس وارد دپار می شوند

گرگان- رئیس هیات سوارکاری گنبدکاووس گفت: در هفته یازدهم کورس زمستانه گنبدکاووس ۱۶۳ راس اسب تروبرد، دوخون و ترکمن وارد دپار مسابقات می شوند.

بهروز نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صاحبان ۱۶۳ راس اسب از سه نژاد ترکمن، تروبرد و دوخون برای رقابت‌های هفته یازدهم در روزهای پنجشنبه و جمعه کورس گنبد نام‌نویسی کردند.

رئیس هیات سوارکاری گنبدکاووس افزود: ۹۲۳ میلیون تومان جایزه نقدی برای اسب‌های برتر هفته یازدهم تعیین شده که به مالکان، مربیان و چابکسواران رتبه‌های اول تا سوم دورهای مختلف اهدا می‌شود.

نیازی گفت: رقابت‌های این هفته اسبدوانی در ۱۴ دور به مسافت‌های هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۷۰۰ متر برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه تدوین شده از سوی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی قرار است، مسابقات اسبدوانی فصل ۱۴۰۱ گنبدکاووس تا پایان اسفند روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته باحضور تماشاگران برگزار شود.

کد مطلب 5685906

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