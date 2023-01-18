ضرورت اولویت قرار دادن قشر جوان در کانون های مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون فرهنگی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه مسجد کانون بیداری و مرکز انقلاب اسلامی و حضور انقلابیون بوده است، گفت: پایههای انقلاب اسلامی از مساجد شکل گرفته است.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با اشاره به اینکه کانونهای مساجد باید سفیر انقلاب اسلامی باشند، افزود: جمعیت نوجوان و جوان همواره در کانونهای مساجد حضور دارند و برنامه ریزی برای هدایت این قشر در کانونها اهمیت فراوانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اولویت قرار دادن قشر جوان در کانونهای مساجد بیان کرد: فعالان این عرصه با توجه به حساسیتهای روز اهمیت بیشتری برای جوانان قائل شوند و مسائل روز جامعه را برایشان تبیین و روشن کنند.
آیتالله فلاحتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی در قشر جوان بیان کرد: تقویت فرهنگ علوی و فاطمی در نسل جدید در مقابله آنها با شبهات دشمن اثرگذار است و باید در اولویت کاری مسئولان فرهنگی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به شبهات جوانان به زبان امروزی عنوان کرد: از ظرفیت جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی و طلاب فاضل برای پاسخگویی به شبهات استفاده شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه بسیاری از نوجوانان و جوانان شبهات سادهای دارند که باید به آنها پاسخ داده شود، گفت: اگر مشکلات جوانان حل شود و به نیازهای آنها پاسخ بدهیم بسیاری از مشکلات آینده نیز برطرف میشود.
نظر شما