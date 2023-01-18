اصحاب رسانه مجاهدان عرصه جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی عصر چهارشنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به اهمیت مسئله جهاد تبیین اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور، اطلاع رسانی صحیح و به موقع و روایت صحیح دستاوردهای انقلاب با نگاه تبیینی یک ضرورت مهم است و می‌تواند توطئه‌های دشمن در جنگ شناختی را خنثی و بی اثر کند.

مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری مرکزی افزود: نقش اصحاب رسانه و فعالین فضای مجازی در روایت صحیح و جهاد تبیین بسیار با اهمیت است و ایام الله دهه فجر فرصتی مناسب برای نقش آفرینی در جهاد تبیین است و اصحاب رسانه مجاهدان و پرچم داران جهاد تبیین هستند.

وی تأکید کرد: پرهیز از موازی کاری در حوزه اطلاع رسانی و ایجاد یک ساختار منسجم و نظامند برای تحقق جهاد تبیین و خصوصاً ایام الله دهه فجر یک ضرورت مهم است و باید با مشارکت و هم افزایی همه جانبه در حوزه رسانه و اطلاع رسانی استان شاهد گام‌های بلند باشیم.

طالبی با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم در استان مرکزی بیان کرد: خوشبختانه در دولت سیزدهم با نگاه مردمی و انقلابی در بسیاری از بخش‌ها همچون صنعت، اقتصاد و فرهنگ اقدامات قابل توجهی در سطح استان انجام شده که باید تبیین و به شکل هنرمندانه به آگاهی مردم و خصوصاً جوانان برسد.

وی با بیان اینکه اهتمام اصحاب رسانه به مسائل اجتماعی و فرهنگی قطعاً راهگشا خواهد بود، گفت: سوژه‌های بسیاری در این خصوص وجود دارد که با نگاه فنی و حرفه‌ای رسانه می‌توان شاهد اتفاقات خوبی بود.

مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: در راستای گرامیداشت ایام الله دهه فجر به عنوان کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد آمادگی کامل وجود دارد و سعی داریم در این راستا از همه ظرفیت‌های موجود رسانه‌ای و تبلیغاتی به خوبی بهره مندی کنیم.