به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، جمشید حاجی زاده، مدیرعامل شرکت تعمیرات کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان رعایت دقیق کنوانسیون‌های بین‌المللی و ملی دریایی در کشور، تاکید کرد: سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به منظور کاهش اثرات مضر بر محیط زیست دریایی که از طریق جابه جایی میکروارگانیسم های آبی که از منطقه‌ای به منطقه دیگر و از طریق عملیات تغییر آب توازن کشتی‌ها صورت می‌پذیرد، کنوانسیونی را به منظور کنترل و مدیریت آب توازن کشتی‌ها تصویب کرده است.



وی تصریح کرد: بر این اساس، سیستم تصفیه و مدیریت آب توازن (BWTS) برای حذف میکروارگانیسم های مضری است که هنگام آبگیری مخازن تعادل وارد کشتی‌ها می‌شوند، این سیستم طراحی شده است تا هنگام تنظیم تعادل کشتی در حالت بارگیری که به اجبار توسط تخلیه این آب صورت می‌پذیرد، ورود این آب به محیط جدید، اثرات مخربی ایجاد نکند.



به گفته حاجی زاده؛ طبق الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن، از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ باید دستگاه پردازش آب توازن بر روی کشتی‌های فعال ناوگان نصب شود که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به در نظر گرفتن فاکتورهایی از قبیل نوع کشتی، میزان مصرف برق، میزان تغییرات و اصلاحات در شناور و هزینه نگهداری دستگاه، خرید و نصب سامانه پالایش آب توازن از نوع UV برای شناورهای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تأیید قرار گرفت.



وی تصریح کرد: به منظور حمایت از توان داخلی برنامه ریزی شده تا پایان سال ۱۴۰۱ نصب دستگاه مذکور بر روی ۷ فروند از شناورهای ناوگان در شرکت پرشیاهرمز صورت پذیرد که عملیات نصب آن برای شناور شیبا از شناورهای گروه کشتیرانی متعلق به شرکت حمل کانتینری حافظ دریا، برای اولین بار در کشور انجام شده و اکنون در مرحله راه اندازی است.



به گفته حاجی زاده، همچنین در نظر است نصب دستگاه بر روی حداقل ۱۲ فروند از شناورهای ناوگان کشتیرانی ج. ا. ایران نیز در سال ۱۴۰۲ در پرشیا هرمز انجام شود.



وی به ارائه گزارشی در حوزه عملیات تعمیر کشتی در سایت پرشیاهرمز اشاره و اظهار داشت: تعداد کل تعمیرات ادواری انجام شده در سال گذشته ۴۰ مورد بوده است.



به گفته مدیرعامل پرشیاهرمز، در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد ۳۱ فروند شناور تعمیر شده که ۳ فروند نسبت به سال قبل بیشتر بوده است؛ ضمن اینکه این میزان تعمیرات انجام شده معادل ۶ میلیون‌دلار صرفه جویی ارزی به ارمغان آورده که تا پایان سال این رقم به ۹ میلیون دلار خواهد رسید.



وی افزود: حدود ۷۰۰ نفر با احتساب نیروهای پیمانکاری در پرشیاهرمز بصورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند که با در نظر گرفتن تأمین کنندگان غیرمستقیم بالغ بر ۱۰۰۰ نفر برآورد می‌شوند.



حاجی زاده اظهار داشت: در برنامه توسعه ۵ ساله که از سال ۱۴۰۲ شروع و تا سال ۱۴۰۶ تکمیل خواهد شد این شرکت در سه بخش نیروی انسانی، توسعه زیرساخت و خرید تجهیزات و ماشین آلات در راستای افزایش ظرفیت و ارتقای سطح کیفیت در افق زمانی ۵ ساله برنامه ریزی کرده است.