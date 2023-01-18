به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های چهارگانه مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور مشخص شدند.

در کمیسیون توسعه و عمران شهری، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری با رأی اکثریت آرا «پوریا فخری» از کرمانشاه به‌عنوان رئیس کمیسیون، «رضا حسنی صفت» از بیرجند به‌عنوان نایب‌رئیس و «وحید نیک‌روش» از بوشهر به‌عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

هم‌زمان در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی این مجمع «جمشید عین بیگی» از بجنورد، «ناصر گرزین» از گرگان و «پیمان عین القضاتی» از اراک به ترتیب به‌عنوان رئیس، نایب‌رئیس و دبیر کمیسیون فرهنگی انتخاب شدند.

در کمیسیون حقوقی و اقتصادی با رأی اکثریت آرا «مجید ناصحی مقدم» از قم به‌عنوان رئیس کمیسیون، «عزیز الله سیفی» از یزد به‌عنوان نایب‌رئیس و «عبدالناصر گرگیج» از زاهدان به‌عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به حدنصاب نرسیدن اعضای کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری این کمیسیون با کمیسیون توسعه و عمران شهری تجمیع شد.