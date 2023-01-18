به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم : رضا اطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم : رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم : امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم : یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم : محمد نخودی (مازندران) علی سواد کوهی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم : حسن‌ یزدانی (مازندران)

۹۲ کیلوگرم : کامران قاسم پور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم : امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم : امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی : پژمان درستکار

مربیان : احسان امینی - مصطفی آقاجانی - اباذر اسلامی - فرید دژم خوی - ایمان محمدیان

مدیر تیم های ملی : محسن کاوه