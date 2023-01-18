به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۶۱ کیلوگرم : رضا اطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم : رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم : امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم : یونس امامی (تهران)
۷۹ کیلوگرم : محمد نخودی (مازندران) علی سواد کوهی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم : حسن یزدانی (مازندران)
۹۲ کیلوگرم : کامران قاسم پور (مازندران)
۹۷ کیلوگرم : امیرعلی آذرپیرا (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم : امیرحسین زارع (مازندران)
سرمربی : پژمان درستکار
مربیان : احسان امینی - مصطفی آقاجانی - اباذر اسلامی - فرید دژم خوی - ایمان محمدیان
مدیر تیم های ملی : محسن کاوه
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