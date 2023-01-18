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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۰۸

دعوت از ۱۰ آزادکار به اردو/ آغاز تمرینات ملی‌پوشان کشتی از ۳۰ دی

دعوت از ۱۰ آزادکار به اردو/ آغاز تمرینات ملی‌پوشان کشتی از ۳۰ دی

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از روز ۳۰ دی ماه برای حضور در تورنمنت رنکینگ کرواسی در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی کشتی  برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم : رضا اطری (مازندران)
۶۵ کیلوگرم : رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم : امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم : یونس امامی (تهران)
۷۹ کیلوگرم : محمد نخودی (مازندران) علی سواد کوهی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم : حسن‌ یزدانی (مازندران)
۹۲ کیلوگرم : کامران قاسم پور (مازندران)
۹۷ کیلوگرم : امیرعلی آذرپیرا (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم : امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی : پژمان درستکار

مربیان : احسان امینی - مصطفی آقاجانی - اباذر اسلامی - فرید دژم خوی - ایمان محمدیان

مدیر تیم های ملی : محسن کاوه

کد مطلب 5686227

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