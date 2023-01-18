کشته شدن ۳ نظامی وابسته به آمریکا در حسکه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اثر حمله پهپادی ترکیه به خودروی حامل نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (قسد) وابسته به آمریکا در حومه حسکه، سه نفر از آنها کشته شدند.

بر اساس این گزارش، این حمله همچنین منجر به زخمی شدن یک غیر نظامی سوری نیز شده است.

این در حالی است که ارتش ترکیه اخیراً حملات توپخانه ای خود به منطقه «ابو راسین» در حومه شمال غربی حسکه را از سر گرفته است و در نتیجه این حملات خسارت قابل توجهی به خانه‌ها و املاک شهروندان سوری وارد شد.

ارتش ترکیه از ۲۰ نوامبر حملات هوایی و توپخانه‌ای خود را به مناطق شمال سوریه شدت بخشیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که این کشور اجرای عملیات زمینی به خاک سوریه را نیز در دست بررسی دارد.

ارتش ترکیه از سال ٢٠١۶ در ۲ عملیات سپر فرات و عملیات شاخه زیتون، مناطقی از خاک سوریه از جمله عفرین و شهرهای الباب، اعزاز و جرابلس را به کنترل خود درآورده است.