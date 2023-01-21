۴۰۰ میلیارد تومان برای پروژه سیمان سمنگان در نظر گرفته شده است

محمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای اجرای پروژه فاضلاب شهر آشخانه دستور ویژه از وزیر نیرو گرفته‌ایم، اظهار داشت: مجتمع آبرسانی کهنه جلگه پیشرفت خوبی دارد و در پروژه‌های آبرسانی استان هرکجا نیاز بود مسئولان به نمایندگاه اطلاع دهند تا پیگیری برای جذب اعتبارات انجام شود.

نماینده مردم بجنورد یکی از اولویت‌های شهرستان را سد نیلوفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مطالعات این سد خوشبختانه شروع شده و اگر چه مطالعات این سد تخصصی خواهد بود ولی بهره برداری از آن می‌تواند ظرفیت خوبی بهمراه داشته باشد.

وی با تاکید براینکه سازمان برنامه مدیریت بودجه‌ی استان باید دستگاه‌ها را در شاخص‌ها ارزیابی کنند افزود: به طور مثال موضوع میزان برخورداری مجموع روستاها از آب شرب سالم این است که متأسفانه در بسیاری از روستاها شبکه وجود دارد ولی از نعمت آب پایدار بی بهره اند.

وحیدی با اشاره به اینکه پروژه سیمان سمنگان دستور ۴۰۰ میلیارد تومانی وزیر مربوط را دارد، اضافه کرد: باید از این پروژه به خوبی حمایت شود تا مسیر پیشرفت خوبی را در پیش بگیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: طرح‌های هادی روستاهای استان باید با قوت انجام شود و تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات این حوزه انجام می‌شود.