به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاریهای دو جانبه با هدف افزایش تعاملات فی ما بین شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و اتحادیه سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی با محوریت ساماندهی بازار کیمیا و محور ناصرخسرو و همچنین تسهیل امور و اجرای کامل طرح انتقال از شهر تهران منعقد شد.
سعید بیگی با اشاره به همکاری شرکت و اتحادیه در سنوات گذشته اظهار کرد: با تقویت این همکاریها اهداف مشترک از جمله ارائه خدمات بهتر به شهروندان بدون ایجاد مزاحمت و مخاطره به شکل بهتری محقق و مسیر پیش رو روشنتر و اجرایی تر میشود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید بر سهم فراوان این صنف در فعالیتهای تولیدی کشور تصریح کرد: تاکنون تعاملات برای حفظ فعالیت و رفع مزاحمت شهری به خوبی پیش رفته همکاریهای آتی حتماً میتواند تقویت شود.
وی راهاندازی و فعالیت بازار کیمیا را یکی از دستاوردهای مهم در ساماندهی صنف شیمیایی فروشان دانست و افزود: اولویت ما تکمیل چرخه ساماندهی این صنف با کمک اتحادیه است و امیدواریم به زودی شاهد انتقال کامل صنف سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی از سطح شهر به ویژه محور ناصرخسرو باشیم.
بهزاد ملکی، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی هم امضا تفاهمنامه همکاری دو جانبه را گام مهمی در ارتقا سطح فعالیتهای مشترک عنوان کرد و افزود: فرصتها و ظرفیتهای زیادی در این صنف وجود دارد و ما به عنوان اعضای اتحادیه و هیأت امنای بازار کیمیا برای تحقق و اجرای برنامههای مندرج در تفاهم نامه آماده هستیم تا چالشهایموجود به بهترین شکل حل شود.
رحمان نژاد معاون توسعه، سرمایه گذاری و بهره برداری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت بازار کیمیا عنوان کرد: اخیراً انتخابات هیأت امنای بازار کیمیا برگزار شد و منتخبین برای اولین بار در این جلسه به عنوان اعضای جدید حضور دارند.
درپایان جلسه امضای تفاهمنامه نیز، اعضای اتحادیه سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی چالشهای موجود در برابر اتحادیه و پیشنهادات خود را برای ارتقا تعاملات مطرح کردند.
