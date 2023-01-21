  1. جامعه
  2. شهری
۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۳۷

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مطرح کرد؛

فروشندگان مواد شیمیایی از ناصرخسرو می‌روند

فروشندگان مواد شیمیایی از ناصرخسرو می‌روند

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر راه‌اندازی و فعالیت بازار کیمیا را یکی از دستاوردهای مهم در ساماندهی صنف شیمیایی فروشان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه با هدف افزایش تعاملات فی ما بین شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و اتحادیه سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی با محوریت ساماندهی بازار کیمیا و محور ناصرخسرو و همچنین تسهیل امور و اجرای کامل طرح انتقال از شهر تهران منعقد شد.

سعید بیگی با اشاره به همکاری شرکت و اتحادیه در سنوات گذشته اظهار کرد: با تقویت این همکاری‌ها اهداف مشترک از جمله ارائه خدمات بهتر به شهروندان بدون ایجاد مزاحمت و مخاطره به شکل بهتری محقق و مسیر پیش رو روشن‌تر و اجرایی تر می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید بر سهم فراوان این صنف در فعالیت‌های تولیدی کشور تصریح کرد: تاکنون تعاملات برای حفظ فعالیت و رفع مزاحمت شهری به خوبی پیش رفته همکاری‌های آتی حتماً می‌تواند تقویت شود.

وی راه‌اندازی و فعالیت بازار کیمیا را یکی از دستاوردهای مهم در ساماندهی صنف شیمیایی فروشان دانست و افزود: اولویت ما تکمیل چرخه ساماندهی این صنف با کمک اتحادیه است و امیدواریم به زودی شاهد انتقال کامل صنف سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی از سطح شهر به ویژه محور ناصرخسرو باشیم.

بهزاد ملکی، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی هم امضا تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه را گام مهمی در ارتقا سطح فعالیت‌های مشترک عنوان کرد و افزود: فرصت‌ها و ظرفیت‌های زیادی در این صنف وجود دارد و ما به عنوان اعضای اتحادیه و هیأت امنای بازار کیمیا برای تحقق و اجرای برنامه‌های مندرج در تفاهم نامه آماده هستیم تا چالش‌های‌موجود به بهترین شکل حل شود.

رحمان نژاد معاون توسعه، سرمایه گذاری و بهره برداری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت بازار کیمیا عنوان کرد: اخیراً انتخابات هیأت امنای بازار کیمیا برگزار شد و منتخبین برای اولین بار در این جلسه به عنوان اعضای جدید حضور دارند.

درپایان جلسه امضای تفاهم‌نامه نیز، اعضای اتحادیه سازندگان و فروشندگان مواد شیمیایی چالش‌های موجود در برابر اتحادیه و پیشنهادات خود را برای ارتقا تعاملات مطرح کردند.

کد مطلب 5687916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها