به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیگی با تأکید بر اینکه شغل مزاحم نباید در شهر ایجاد و تأسیس شود، گفت: طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مأموریت اصلی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل این است که از ایجاد شغل مزاحم در محدوده داخل شهر جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه معمولاً شهرداری پس از ایجاد شغل مزاحم متوجه آن می‌شود، اظهار کرد: شهرداری در فرآیند صدور مجوز برای کسب و کار حضور ندارد. زمانی‌که یک شغل مزاحم ایجاد می‌شود، به شهرداری اعلام می‌کنند که باید مزاحمت این شغل رفع شود، درحالی‌که قانون با صراحت اعلام کرده است که باید ابتدا از ایجاد شغل مزاحم جلوگیری شود.

به گفته وی، در گذشته شهرداری عضو هیأت عالی نظارت بود اما از یک سالی به بعد شهرداری از این هیأت حذف شد. البته در حال حاضر عضویت مجدد شهرداری از چند مسیر در حال پیگیری است.

بیگی با اشاره به بررسی قوانین به منظور اصلاح در راستای عدم ایجاد شغل مزاحم، گفت: زمانی که شهروندی قصد راه اندازی کسب و کاری را دارد، باید از ابتدا شغل وی مورد بررسی قرار گیرد تا اگر به عنوان شغل مزاحم شناخته شد، راهنمایی شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری برای تحقق فاز نخست مأموریت اصلی این شرکت یعنی ایجاد نشدن شغل مزاحم خبر داد و افزود: در فاز دوم، زمانی‌که مزاحمت یک واحد تجاری از طریق شهرداری، محیط زیست، بهداشت، شهروندان و … شناسایی می‌شود، کارشناسان شهرداری به واحد صنفی مراجعه می‌کنند. در اکثر مواقع بنا بر این است که مزاحمت‌ها از طریق تمهیدات مناسب رفع شود، نه اینکه شغل از بین برود.

خروج ۲۵ رسته شغلی از شهرها

وی با تأکید بر اینکه طبق قانون، ۲۵ رسته شغلی باید از شهرها خارج شوند، گفت: در کنار این موضوع نیز مشاغلی نظیر کفاشان در باغ سپهسالار، طلاسازان در سنگلج و … وجود دارند که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران باید از برخی مناطق شهر خارج شوند.

بیگی در ادامه اظهار کرد: برای مثال طلاسازان در هنگام فرآیند ساخت طلا از موادی استفاده می‌کنند که بعضاً علاوه بر ضرر انسانی، به محیط زیست هم زیان می‌رساند و باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی می‌شود. گزارش‌های هفتگی ساکنان این محلات، نشان دهنده شکایات متعدد از وضع موجود است.

ضرورت توجه به حقوق شهروندی و عدم آسیب به مشاغل

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ضمن تأکید بر اینکه نباید به مشاغلی نظیر صنف طلاسازان یا کفاشان و… آسیبی وارد شود، افزود: از این طرف هم باید به حقوق شهروندان آسیبی وارد نشود. رویکرد فعلی شرکت ساماندهی ایجابی است و بیشتر در حال مذاکره با این اصناف هستیم. گاهی اوقات تعدادی از اصناف امکان خروج از شهر را ندارند. برای این مورد باید اراضی پیدا شود که با استانداردهای لازم ساخته شود و به جای انتقال به خارج شهر، درون شهر ساماندهی شوند.

بیگی با اشاره به مذاکره با صنف کفاشان دست دوز، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شهرک‌های صنعتی اقماری تهران انجام شده تا زمینی برای کفاشان بگیریم. این صنف باید طی یک فرآیند سه ساله از شهر خارج شود تا در کارگاه‌های مدرنی که قرار است ساخته شود، استقرار یابند. طبق این تفاهم نامه قرار شده است که بخشی از این اراضی در اختیار مشاغل مزاحم قرار گیرد. طی صحبت‌هایی که با صنف کفاشان داشتیم متوجه شدیم که این افراد نسبت به انتقال خود رضایت دارند چرا که باعث رونق شغلی‌شان می‌شود.

پرداخت هزینه ساخت کارگاه‌های کفاشی به صورت اقساطی

وی درباره چگونگی انتقال و ساخت و ساز برای این صنف، اظهار کرد: زمین‌های تفاهم شده در آینده ساخته خواهد شد و سند رسمی به متقاضیان تحویل داده می‌شود. این افراد هزینه زمین با قیمت دولتی را پرداخت می‌کنند و به صورت اقساطی هزینه ساخت را سرمایه گذاری می‌کنند. شاید نیاز باشد که فقط ۳۰ درصد هزینه نقد داده شود و باقی هزینه به صورت اقساطی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه پس از اتمام پروژه، سند رسمی به نام مالکان صادر می‌شود، گفت: همچنین مکان‌های به جا مانده از انتقال، توسط سازمان نوسازی با طرح‌های از پیش تعیین شده، بازآفرینی می‌شود تا ارزش بیشتری پیدا کند؛ البته فقط کاربری ملک تغییر می‌یابد. رویکرد مدیریت شهری در این راستا اغنایی و تشویقی است نه سلبی و اجباری.

بیگی درباره انتقال شیمیایی فروشان هم بیان کرد: تمرکز شیمیایی فروشان در گذشته در خیابان ناصرخسرو بود اما با ورود شهرداری طی آن سال‌ها، بازاری تحت عنوان کیمیا در شرق تهران ساخته شد. متأسفانه بازار کیمیا تکمیل نشده، رها شد و تکلیف شیمیایی فروشان در منطقه ۱۲ تعیین نشده ماند.

انعقاد قرارداد با ۱۱۴ نفر در بازار کیمیا پس از ۱۱ سال

وی با بیان اینکه در حال حاضر اتحادیه این صنف بسیار با شهرداری همراه است و با کمک این اتحادیه مشکلات بازار کیمیا حل شده است، افزود: اکنون پس از ۱۱ سال قراردادها با افراد منعقد شده است. به طوری که در حال حاضر با ۱۱۴ نفر قرارداد منعقد شده و ۲۴ نفر هم برای قرارداد جدید معرفی شده‌اند. تفاهم‌نامه دیگری نیز با اتحادیه برای نقاط دیگر شهر تهران در حال انعقاد است.

بیگی در ادامه سخنان خود، گفت: شیمیایی فروشان برای بخشی از فعالیت‌های خود نیاز به انبار دارند، باید در نقاط خارج از شهر، اراضی مناسب شناسایی شود تا پس از ساخت، مواد شیمیایی وارد شهر نشود. اقدامات لازم برای ایمن سازی بازار کیمیا هم در حال انجام است و حدود ۹۰ درصد کار پیش رفته است.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به انجام تبلیغات برای معرفی بازار شیمیایی فروشان، گفت: با سازمان زیباسازی هماهنگی‌های لازم به منظور تبلیغات انجام شده است. تفاهم‌نامه‌ای با اتحادیه در حال انجام است تا انبارداری شیمیایی فروشان در خارج از شهر تهران انجام شود.