انتقال واحدهای فروش مواد شیمیایی ناصر خسرو به سه راه افسریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان این مطلب اظهار کرد : بازار کیمیا در سه راه افسریه قرار دارد و پیش ازاین به عنوان بازار فروش مصالح در نظر گرفته شده بود که به بهره برداری نرسید. هم اکنون این بازار در حال بازسازی و آماده شدن برای استقرار صنف فروشندگان مواد شیمیایی است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی ، در حال انتخاب واحدها و انجام مقدمات برای استقرار در این بازار است افزود : بازار کیمیا 160 واحد صنفی گنجایش دارد و تمامی واحدهای مستقر در ناصر خسرو به این مکان منتقل می شوند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهار کرد : بازار کیمیا قابلیت کنترل خوبی داشته و دارای فضای مناسبی برای تردد فروشندگان و خریداران است.

قدیمی افزود : بازار فروش مواد شیمیایی ناصر خسرو ، در محدوده پر ترددی قرار دارد که از نظر ایمنی شرایط غیر قابل کنترلی را ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد : انبار مواد شیمیایی در محدوده شورآباد قرار دارد و در بازار کیمیا نیز نگهداری نخواهند شد تا ایمنی لازم در این منطقه نیز برقرار باشد.