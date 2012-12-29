  1. جامعه
۹ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

انتقال واحدهای فروش مواد شیمیایی ناصر خسرو به سه راه افسریه

انتقال واحدهای فروش مواد شیمیایی ناصر خسرو به سه راه افسریه

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت : واحدهای صنفی فروش مواد شیمیایی ناصرخسرو تا پایان دی ماه به بازار کیمیا در منطقه 15 منتقل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قدیمی با بیان این مطلب اظهار کرد : بازار کیمیا در سه راه افسریه قرار دارد و پیش ازاین به عنوان بازار فروش مصالح در نظر گرفته شده بود که به بهره برداری نرسید. هم اکنون این بازار در حال بازسازی و آماده شدن برای استقرار صنف فروشندگان مواد شیمیایی است.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی ، در حال انتخاب واحدها و انجام مقدمات برای استقرار در این بازار است افزود : بازار کیمیا 160 واحد صنفی گنجایش دارد و تمامی واحدهای مستقر در ناصر خسرو به این مکان منتقل می شوند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهار کرد : بازار کیمیا قابلیت کنترل خوبی داشته و دارای فضای مناسبی برای تردد فروشندگان و خریداران است.

قدیمی افزود : بازار فروش مواد شیمیایی ناصر خسرو ، در محدوده پر ترددی قرار دارد که از نظر ایمنی شرایط غیر قابل کنترلی را ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد : انبار مواد شیمیایی در محدوده شورآباد قرار دارد و در بازار کیمیا نیز نگهداری نخواهند شد تا ایمنی لازم در این منطقه نیز برقرار باشد.

کد مطلب 1778648

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