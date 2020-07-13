به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، مهدی طاهری با اشاره به مشکلات پیش آمده پس از عدم اجازه به دفاتر این صنف، برای فعالیت در ناصر خسرو تهران بیان کرد: با توجه به اینکه شورای تأمین استان مصوب کرده که صنوف مواد شیمیایی در خیابان ناصرخسرو اجازه فعالیت صنفی ندارند و در مصوبه شورای تأمین استان کلمه دفاتر نیز آورده شده، دفاتر ما امکان فعالیت و بازاریابی در این مناطق را ندارند. متذکر می‌شوم برابر با بند ۲۰ تبصره ۵۵ شهرداری‌ها این صنف جزو صنایع مزاحم تلقی شده و دفاتر، امکان و شرایط دپو کردن مواد شیمیایی را ندارند اما ذکر کلمه دفاتر در مصوبه شورای تأمین، مشکلات عدیده‌ای را برای صنوف این اتحادیه ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: صنوف، تمامی مواد شیمیایی را در انبارها که در کیلومتر ۶۵ جاده قدیم قم واقع شده، نگهداری می‌کنند، نه جای دیگری. دفاتر شرایط نگهداری مواد شیمیایی را ندارند. از مسئولین درخواست داریم تا از فعالیت دفاتر جلوگیری نکنند و کلمه دفاتر را از مصوبه شورایعالی تأمین استان حذف کنند. البته در جلسات زیادی که در این رابطه با مسئولین مربوطه داشته‌ایم، علی مفاخریان، مدیر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قول همکاری در این زمینه را داده است تا در فروش مواد شیمیایی همکاری لازم را با اتحادیه داشته باشند.

طاهری با تاکید بر اینکه با گسترش شیوع ویروس کرونا به لحاظ کمیت و کیفیت مواد ضدعفونی‌کننده کمبودی نداریم، بیان داشت: به حد وفور مواد ضدعفونی در بازار موجود است و در حال حاضر مشکل نداریم. ترکیبات این مواد از کره جنوبی، هند و آفریقای جنوبی وارد می‌شود.

به گفته وی در حال حاضر برای واردات این مواد هیچ گونه کمبودی نداریم و در همکاری و هماهنگی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این نیاز ضروری تأمین می‌شود.

رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران در خصوص نظارت کامل بر توزیع مواد ضدعفونی بیان داشت: اتحادیه مواد شیمیایی بر فروش الکل اتانول و عدم فروش الکل صنعتی به جای ضدعفونی‌کننده دست به صورت روزانه نظارت می‌کند. کاملاً آگاهیم که نظارت می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند، اما دولت نیز بایستی توان اتحادیه را بسنجد و نظارت کافی و وافی در دیگر حوزه‌ها داشته باشد. افراد متخلفی هستند که بدون مجوز کسب از اتحادیه؛ به تهیه مواد ضدعفونی اقدام می‌کنند. اگر الکل موجود در ضدعفونی یک درصد کم یا بیش از ۷۰ درصد باشد، برای کار ضدعفونی مناسب نیست. این کار نیاز به حضور تهیه‌کنندگان و متخصصین خبره دارد.

طاهری یادآور شد: تمامی آحاد جامعه در صورت مشاهده مواد ضدعفونی فاقد استاندارد می‌توانند با مراجعه به اتحادیه اقدام به طرح شکایت کنند و موضوع مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین ضروری است که افراد مواد ضدعفونی‌کننده را از مراکز معتبر، واحدهای دارای پروانه کسب و داروخانه‌ها تهیه کنند. این مراکز تحت نظارت الگوی هیأت عالی نظارت هستند.