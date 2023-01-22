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۲ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۰۹

فرماندار مراوه تپه:

فستیوال کشوری ورزش گورش ویژه نونهالان در مراوه تپه برگزار می شود

فستیوال کشوری ورزش گورش ویژه نونهالان در مراوه تپه برگزار می شود

مراوه تپه- فرماندار مراوه تپه از برگزاری فستیوال کشوری ورزش گورش ویژه نونهالان در روستای یانبلاق بخش گلیداغ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لقمان قربانی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: کشتی نماد و سنت دیرینه قوم ترکمن است که باید برای پویایی آن از هر ظرفیتی استفاده کنیم.

فرماندار مراوه تپه افزود: برگزاری فستیوال کشوری ورزش گورش در روز جمعه آینده (۷ بهمن) در راستای معرفی و اعتلای این ورزش است که ورزشکاران نونهال سایر استان‌ها هم در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: توسعه ورزش‌های بومی ضمن احیای سنت‌های بومی باعث جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

فرماندار مراوه تپه بیان کرد: این فستیوال به مناسبت دهه مبارک فجر و به یاد شهدای امنیت برگزار می‌گردد.

وی تاکید کرد: برگزاری این اتفاق ملی باید با نظم و شکوه هرچه بیشتر انجام گیرد تا در خاطره‌ها ماندگار شود و همچنین تجربه‌ای برای برگزاری کشتی سنتی ترکمن در سالگرد تولد مخدومقلی فراغی به صورت ملی خواهد بود.

گفتنی است؛ گورش نوعی از سبک کشتی با شال است که به غیر از مسابقات رسمی، در بین ترکمن‌ها در مراسم و جشن‌های شادی و عروسی همراه با جوایز نفیس برگزار می‌شود.

کد مطلب 5688623

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