۲۱ واحد صنعتی راکد آذربایجان شرقی به چرخه تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل اللهی در گفت وگو با خبرنگاران، پیگیری وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دار را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضائی بیان و اضافه کرد: در این راستا با پیگیری ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مستقر در دادگستری استان، ضمن بررسی مشکلات مالی و اداری واحدهای فوق، بازگشت به تولید و خروج از شرایط رکود محقق شد.

وی اظهار داشت: به منظور بهره مندی از سرمایه گذاری‌های انجام یافته در عرصه‌های مختلف اقتصادی استان تلاش می‌شود واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردند که در این خصوص تعداد ۲۹ فقره بازدید از واحدهای تولیدی مزبور از ابتدای سالجاری تاکنون به عمل آمده است.

خلیل اللهی با بیان اینکه در همین مدت بیش از ۱۶۰ درخواست از سوی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی آذربایجان شرقی به دبیرخانه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان واصل شده است، یادآور شد: در مرحله اول و در راستای حل مشکلات دستورات لازم در دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان صادر و به دستگاه‌های مربوطه ارسال شد.

وی حمایت دادگستری کل استان از شرکت‌های دانش بنیان را یکی دیگر از رویکردهای محوری در جهت توسعه اشتغال نام برد و ادامه داد: اقدامات و پیگیری‌های پارک علم و فناوری و همراهی و حمایت دستگاه‌های متولی استان به خصوص حمایت‌های تشکیلات قضائی موجب افزایش و تقویت شرکت‌های دانش بنیان در آذربایجان شرقی شده است.

خلیل اللهی گفت: هم اکنون آذربایجان شرقی با دارا بودن تعداد ۲۰۸ شرکت دانش‌بنیان پس از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و البرز در رتبه پنجم کشوری قرار گرفته است، به طوری که تعداد شرکت‌های دانش بنیان استان از ۹۲ شرکت در سال ۱۳۹۷ به ۲۰۸ شرکت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

به گفته وی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان شاهد رشد ۱۲۶ درصدی طی سال جاری نسبت به سه سال گذشته بوده و در این زمینه برای تعداد سه هزار و ۹۲۶ نفر شغل ایجاد شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: برای نخستین بار در کشور کارگروهی با حضور نمایندگان ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اداره کل بازرسی استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اداره کل اطلاعات، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی به منظور پایش، اهلیت سنجی و تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی به صورت هفتگی و مستمر تشکیل می‌یابد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۲۱ واحد تولیدی و صنعتی این استان که با مشکلات مختلف مواجه و به حالت رکود و نیمه تعطیل درآمده بود به چرخه تولید بازگشت.