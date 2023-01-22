غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار شهرستان صحنه به ضورت منظم در این شهرستان با حضور مدیران عضو این ستاد برگزار می شود.

وی افزود: نوسانات در قیمت کالاها میتواندباعث ایجاد نارضایتی در بین مردم شود.

سرپرست فرمانداری صحنه تصریح کرد: برای کنترل این اوضاع نظارت‌ها بر قیمت‌ها باید تشدید و تخلفات گزارش شود و در صورت ضرورت اقدام تعزیراتی علیه متخلفان صورت گیرد.

شهبازی بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت بازار بخصوص در صنف عرضه کنندگان گوشت قرمز باید دقت بیشتری در تهیه، توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی مردم توسط اعضای کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد.

وی ادامه داد: همچنین در جلسه تنظیم بازار در خصوص نحوه قیمت گذاری گوشت قرمز، ساماندهی وضعیت فروش دام زنده در شهرستان، ساماندهی و ایجاد روستا بازار و عرضه مستقیم برای عموم مردم و همچنین برنامه ریزی برای کنترل قیمت اقلام مورد نیاز مردم در شب عید بحث و تبادل نظر و در پایان تصمیماتی اتخاد شد.