زمان انتخابات هیأت کشتی استان تهران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اواخر خرداد ماه گذشته در حالیکه تنها چند ماه از مهلت ۴ ساله قانونی عبدالله عزیزی بر هیأت کشتی استان تهران باقی مانده بود، با ابلاغ اداره کل ورزش استان و موافقت فدراسیون کشتی، محمدابراهیم امامی به عنوان سرپرست جایگزین عزیزی شد.

در پایان زمان چهار ماهه سرپرستی امامی، حکم برای او تمدید شد و در ادامه نیز فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات هیأت کشتی تهران آغاز شد. فرآیند ثبت‌نام از نامزدهای ریاست هیأت کشتی استان تهران از ۳۰ آبان تا ۸ آذرماه به انجام رسید و حالا قرار شده ۱۱ بهمن ماه مجمع انتخاباتی این هیأت برگزار شود.

هادی حبیبی دکتری تربیت بدنی و هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، عنواندار کشتی آسیا، رئیس اسبق انستیتو و سازمان لیگ، مربی و سرپرست سابق تیم ملی، حسن یاری‌نیا ریاست اسبق هیأت کشتی ایلام و قاسم علی‌عسگری مسئول دفتر فدراسیون کشتی به عنوان به عنوان کاندیدا قرار است در انتخابات هیأت کشتی استان تهران شرکت کنند.

هنوز به صورت رسمی صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها اعلام نشده و باید دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی پیرامون موضوع صلاحیت نامزدها و یا زمان برگزاری انتخابات ریاست هیأت کشتی تهران رخ خواهد داد.