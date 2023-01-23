به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی باید آماده رقابت های مرحله مقدماتی و نهایی قهرمانی آسیا در سال ۱۴۰۲ شود که وحید شمسایی از مدتها پیش درخواست جذب یک دستیار و یک مربی دروازه بان خارجی را به فدراسیون فوتبال ارائه داده بود.

جلسه شمسایی با مهدی تاج و احسان اصولی رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته فوتسال هم چندی پیش برگزار شد و در این جلسه هم در این خصوص بحث و گفتگو صورت گرفت؛ هرچند که جزئیاتی از تصمیمات این جلسه رسانه ای نشد.

تیم ملی ایران در مسابقات فوتسال ۲۰۲۲ قهرمانی آسیا که در کویت برگزار شد، با قبول شکست برابر ژاپن در فینال به عنوان نایب قهرمانی رسید. کادر فنی تیم ملی در این مسابقات ناقص بود چرا که یک روز پیش از اعزام تیم ملی به کویت، وحید شمسایی مصطفی نظری مربی دروازه بان های این تیم را اخراج کرد. به همین دلیل ایران در اتفاقی عجیب بدون مربی دروازه بان در این مسابقات شرکت کرد.

شمسایی که حالا بیش از یک سال از حضورش در تیم ملی می گذرد و با نقاط ضعف و قوت مجموعه خود آشنایی کامل پیدا کرده است، قصد دارد کمبودهای نیمکت را با یک دستیار و یک مربی خارجی پر کند؛ هرچند که به نظر می رسد این اتفاق حداقل برای مربی خارجی دروازه بان ها به بن بست رسیده است.

شمسایی و مصطفی نظری در نشست خبری در روزهایی که تیم ملی مربی دروازه بان داشت

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد شمسایی در روزهای گذشته مذاکراتی با کاظم صادقی و میشل پطروس دو مربی دروازه بان داخلی داشته است که این به معنای بسته شدن پرونده مربی خارجی در این بخش است.

هر دو مربی البته پیشنهاد اولیه شمسایی را نپذیرفته اند. میشل پطروس پیش از این و در زمان سرمربیگری سیدمحمد ناظم الشریعه در تیم ملی، مربی دروازه بان های این تیم بود و در حال حاضر هم با ناظم الشریعه در کادر فنی تیم ملی فوتسال عراق حضور دارد.

اما درباره دستیار خارجی که شمسایی از آن به عنوان «ایده پرداز» یاد کرده، هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست. یکی از گزینه های مدنظر شمسایی پیش از این «میکو مارتیچ» سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتسال کرواسی و فنلاند بود. مارتیچ که کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال کرواسی هم بوده، سابقه قهرمانی در لیگ این کشور را به عنوان مربی باشگاهی هم در کارنامه دارد اما ظاهرا گزینه های دیگری هم در تفکرات کمیته فوتسال و شمسایی حضور دارند.