نشست وحید شمسایی با مهدی تاج و رئیس کمیته فوتسال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون و احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال با وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال صبح امروز برگزار شد.

در این نشست کر در مرکز ملی فوتبال انجام شد، آخرین اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی تیم ملی فوتسال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از این جلسه مهدی تاج، احسان اصولی و وحید شمسایی تمرین تیم فوتسال جوانان را با حضور در سالن از نزدیک نظاره کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمسایی پیش از این گفته بود که برای جذب یک دستیار و یک مربی دروازه بان خارجی با مهدی تاج نشستی را برگزار خواهد کرد و به نظر می‌رسد این موضوع هم یکی از مباحث مطرح شده در نشست امروز بوده باشد؛ هرچند که سایت فدراسیون فوتبال جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نکرده است.