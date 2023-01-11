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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۲۰

نشست وحید شمسایی با مهدی تاج و رئیس کمیته فوتسال

نشست وحید شمسایی با مهدی تاج و رئیس کمیته فوتسال

سرمربی تیم ملی فوتسال با رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته فوتسال دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون و احسان اصولی رئیس کمیته فوتسال با وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال صبح امروز برگزار شد.

در این نشست کر در مرکز ملی فوتبال انجام شد، آخرین اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی تیم ملی فوتسال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از این جلسه مهدی تاج، احسان اصولی و وحید شمسایی تمرین تیم فوتسال جوانان را با حضور در سالن از نزدیک نظاره کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شمسایی پیش از این گفته بود که برای جذب یک دستیار و یک مربی دروازه بان خارجی با مهدی تاج نشستی را برگزار خواهد کرد و به نظر می‌رسد این موضوع هم یکی از مباحث مطرح شده در نشست امروز بوده باشد؛ هرچند که سایت فدراسیون فوتبال جزئیات بیشتری از این نشست منتشر نکرده است.

کد مطلب 5679762

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