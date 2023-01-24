گازگرفتگی در خوابگاه دانشجویی دانشگاه اسدآباد همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حامد صفاری ادامه داد: بیماران انتقال داده شده به بیمارستان اکثراً دارای علائم تهوع، استفراغ و سرگیجه بودند.
وی افزود: ظهر همان روز پس از اطمینان از سلامت کامل، همه دانشجویان ترخیص شده به خوابگاه بازگشتند.
همدان_معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: صبح روز قبل با مرکز اورژانس مبنی بر گازگرفتگی تعدادی از دانشجویان در خوابگاه دخترانه دانشگاه تماس گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حامد صفاری ادامه داد: بیماران انتقال داده شده به بیمارستان اکثراً دارای علائم تهوع، استفراغ و سرگیجه بودند.
وی افزود: ظهر همان روز پس از اطمینان از سلامت کامل، همه دانشجویان ترخیص شده به خوابگاه بازگشتند.
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