شرط ازبکستان برای بازی ایران/ احتمال انتقال مسابقه به مناطق آزاد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران دو فرصت بسیار خوب برای آماده سازی خود پیش از حضور در مرحله مقدماتی و نهایی فوتسال قهرمانی آسیا در پیش دارد.

فیفادی اسفندماه که به تیم های ملی اجازه می دهد تمام بازیکنان خود را در اختیار داشته باشند، از ۸ تا ۱۷ اسفند در پیش است و وحید شمسایی سرمربی تیم ملی در نظر دارد بیشترین استفاده را از این دوره ببرد.

پیش از این هماهنگی هایی با اندونزی برای سفر به ایران صورت گرفته بود اما اخیرا تیم ملی در این تاریخ به تورنمنتی در تایلند دعوت شده است. هنوز تیم های حاضر در این تورنمنت مشخص نشده اند اما به نظر می رسد حضور در رقابت های دوستانه برای کادر فنی ارزش به مراتب بیشتری نسبت به برگزاری تمرین صِرف در تهران داشته باشد.

دومین فیفادی از ۲۱ تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ و تقریبا یک ماه پس از اردوی اسفند خواهد بود. کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال از چند ماه پیش مذاکراتی را با طرف ازبکستانی انجام دادند و مقرر شد تیم ملی فوتسال ازبکستان برای انجام دو بازی یا بیشتر به ایران سفر کند.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد فدراسیون فوتبال ازبکستان برای پرواز به ایران شرایط خاص و سختگیرانه ای را در نظر گرفته و محدودیت هایی را در زمینه روادید پیش کشیده است.

کمیته فوتسال هم قول پیگیری و فراهم کردن سفر ازبکها به ایران را داده است اما اگر در عملی کردن تعهد در قبال تیم حریف به نتیجه نرسد، ممکن است بازی با ازبکستان لغو و یا میزبانی آن به یکی از مناطق آزاد ایران از جمله جزیره کیش منتقل بشود.