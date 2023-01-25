به گزارش خبرنگار مهر، صادق برزگر شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون در مرزهای گیلان بیش از یک میلیون تن ترانزیت کالا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش ترانزیت مبدا ۶۰ درصد و ترانزیت مقصد نیز ۲۰۰ درصد افزایش صورت گرفته است.

ناظر گمرکات استان گیلان با بیان اینکه معابر مرزی گیلان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: گیلان شاهراه ارتباطی تجارت ایران با اوراسیا و کشورهای حاشیه خزر است.

برزگر از افزایش ۴۰۰ درصدی ترانزیت کالا در گمرکات شمال کشور خبر داد و اضافه کرد: با توجه به تحولات منطقه، استان‌های شمال کشور بویژه گیلان ظرفیت مناسبی برای توسعه روابط با کشورهای همسایه تلقی می‌شود.

وی از افزایش ۳۰۰ درصدی ترانزیت کالا در گیلان خبر داد و افزود: استان گیلان در بخش ترانزیت کالا نسبت به سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی داشته است.

ناظر گمرکات استان گیلان با تاکید بر فراهم سازی زیرساخت ترانزیت کالا در حوزه‌های مختلف، بیان کرد: همه معابر مرزی گیلان مورد توجه روابط تجاری اوراسیا و کشورهای حاشیه خزر قرار دارد.

ضرورت متناسب سازی زیرساخت‌های تجاری در شمال کشور

برزگر با اشاره به درخواست ترانزیت و جابجایی ۳۰ میلیون تنی کالا از روسیه، اضافه کرد: استان‌های شمال کشور باید زیرساخت‌های تجاری خود را برای ترانزیت کالا متناسب با نیازها و درخواست‌های کشورهای همسایه منطبق دهند.

وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت تجاری استان‌های شمالی کشور از فرشت طلایی پیش آمده، افزود: استان‌های شمال کشور بویژه گیلان باید خودشان را با شرایط توسعه روابط تجاری وفق دهند و از این فرصت بهره برداری کنند.

ناظر گمرکات استان گیلان با بیان اینکه ارتباط با همسایگان جزو اولویت‌های ایران اسلامی است، گفت: برای خدمات دهی به همسایگان در حوزه دریای خزر از سوی استان گیلان چشم انداز خوبی را متصور هستیم.

برزگر با اشاره به نقش حمل و نقل ترکیبی در توسعه روابط تجاری با اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای خزر، بیان کرد: تقویت خطوط ریلی و دریایی در گیلان به توسعه روابط تجاری و اقتصادی گیلان کمک شایان می‌کند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های گمرکات گیلان هوشمندسازی می‌شود، افزود: دامنه خدمات دهی گمرکات گیلان گسترده شده و نیاز به به روزرسانی و هوشمندسازی دارد.

ناظر گمرکات استان گیلان با تاکید بر کاهش رسوب گذاری کالا در گمرکات استان، اضافه کرد: انسجام، همدلی و تعامل بین دستگاهی از یک سو و فراهم سازی زیرساخت‌های گمرکی از سوی دیگر منجر به کاهش رسوب گذاری می‌شود.