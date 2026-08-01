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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

عراقچی: ایران برای پاسخ قاطع به هرگونه تعرض آمریکا آماده است

عراقچی: ایران برای پاسخ قاطع به هرگونه تعرض آمریکا آماده است

وزیر خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر امور خارجه ترکیه، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای، درباره پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در منطقه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در تماس های تلفنی جداگانه با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای، درباره پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه و بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده آمریکا و خطر تشدید تنش‌ها و ناامنی در منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در این تماس ها همچنین با هشدار نسبت به هرگونه اقدام ماجراجویانه از سوی ارتش آمریکا، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور و پاسخ قاطع به هرگونه تعرض تأکید کرد.

کد مطلب 6905645

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    نظرات

    • لبیک IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
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      پاسخ
      امریکای جنایتکار و کثیف بداند که ملت سربلند ایران اسلامی هرگز زیر بار زیاده خواهی امریکا نخواهد رفت و پوزه امریکا را به خاک می مالیم. ترامپ کثیف هنوز ملت ایران را خوب نشناخته است

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