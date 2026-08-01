به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صابری از واگذاری ۴۲ قطعه زمین مسکونی به جوانان فاقد زمین و مسکن در روستای ساری‌بخش خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از جوانان، تأمین مسکن روستایی و اجرای سیاست‌های بنیاد مسکن برای توسعه سکونت پایدار انجام شده است.

وی افزود: تأمین زمین، نخستین و مهم‌ترین گام برای خانه‌دار شدن خانواده‌های فاقد مسکن است و واگذاری این اراضی می‌تواند بخش قابل توجهی از دغدغه جوانان روستایی را برطرف کرده و مسیر ساخت مسکن را برای آنان هموار سازد.

وی با اشاره به آثار اجرای این طرح افزود: واگذاری هدفمند زمین، علاوه بر افزایش فرصت خانه‌دار شدن جوانان و مستأجران، در متعادل‌سازی بازار زمین و مسکن، جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت‌ها، رونق ساخت‌وساز و تقویت اقتصاد روستاها نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گنبدکاووس ادامه داد: فراهم شدن امکان ساخت مسکن برای جوانان، انگیزه ماندگاری آنان در روستاها را افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند در کاهش مهاجرت، حفظ جمعیت مولد، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد بستر مناسب برای فرزندآوری تأثیرگذار باشد.

صابری با تأکید بر تداوم سیاست‌های حمایتی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: این نهاد با رویکرد امیدآفرینی و تقویت سکونت پایدار، تأمین و واگذاری زمین به واجدان شرایط را با جدیت دنبال می‌کند تا زمینه خانه‌دار شدن نسل جوان و توسعه متوازن روستاها بیش از پیش فراهم شود.

وی افزود: واگذاری این ۴۲ قطعه زمین با حضور اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای ساری‌بخش انجام شد.