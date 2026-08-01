عشق به امام حسین(ع) عامل پیوند ناگسستنی ایران و عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شنبه شب در بازدید از پایانه شیب عراق در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امشب همراه با مدیرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه با دوستان عراقی دیدار کردیم تا از همراهی آن‌ها در مراسم اربعین قدردانی کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به دستاوردهای همکاری‌های دوجانبه افزود: اتاق عملیات مشترکی که ایجاد کردیم به پیش رفتن روان امور بسیار کمک کرد و همچنین مواکب مشترکی که بین ایرانی‌ها و عراقی‌ها برپا شد برای زائران بسیار موثر بود.

وی با بیان اینکه مشترکات ما با برادران عراقی بسیار زیاد است تصریح کرد: اقدام بزرگی که در تشییع اعجاب‌آور پیکر مطهر رهبر شهید انجام دادند هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود.

موالی‌زاده ادامه داد: اکنون در مراسم اربعین نیز کنار ما ایستاده‌اند و همراهی می‌کنند و خدمات شایسته‌ای به زائران و افرادی که در راهپیمایی اربعین شرکت کردند ارائه می‌دهند؛ لذا از مردم عراق، عشایر عراق، حشدالشعبی و سایر مسئولان عراقی قدردانی می‌کنم.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای همه خادمان به زوار اربعین گفت: از همه دستگاه‌های مختلف، وزارت امور خارجه که پای کار بودند، ستاد مرکزی اربعین، هلال احمر، نیروهای نظامی، انتظامی، خدماتی، اورژانس، ستاد عتبات عالیات و همه افرادی که مواکب برپا کردند قدردانی می‌کنم و امیدوارم همه ما در این مسیر از شفاعت، دعا و عنایت خاصه اهل‌بیت عصمت و طهارت بهره‌مند شویم.