سپاه در اوج آمادگی دفاعی پای کار خدمت به زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی شامگاه شنبهدر نشست خبری با اصحاب رسانه در مرز مهران، با اشاره به تداوم جنگ تحمیلی و عزاداری اربعین در کنار هم، اظهار داشت: امروز در حالی که کشور درگیر جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است، مرز مهران میزبان میلیون‌ها زائر حسینی است و این حضور گسترده در بحبوحه جنگ، نشان از قدرت نرم و عزم راسخ ملت ایران دارد و این تقابل، در تاریخ جهان بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه دشمن با نیت تجزیه ایران، از بین بردن توان دفاعی، علمی و هسته‌ای کشور، جنگ را آغاز کرد، افزود: ترامپ جنایتکار اعلام کرده بود که با جنگ و اغتشاش داخلی، ایران را تجزیه خواهد کرد، اما ملت شریف ایران با ایستادگی و مقاومت، تمامی معادلات دشمن را بر هم زد و نیروهای مسلح، مردم و دولت با هدایت رهبری، در این جنگ نابرابر، دشمن را به شکست قطعی کشاندند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اربعین، تصریح کرد: در حالی که جنگ ادامه دارد، نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از مرز مهران عبور کرده‌اند و این حضور، نشان از قدرت نرم جمهوری اسلامی است و دشمن با وجود تمامی تلاش‌ها، نتوانسته است خللی در عزم و اراده مردم برای حضور در این همایش عظیم ایجاد کند.

سردار حسینی با اشاره به استقرار بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در شرقی‌ترین نقطه استان و ارائه خدمات درمانی از جمله داروخانه، آزمایشگاه، اتاق عمل و بخش‌های بستری خواهران و برادران، خاطرنشان کرد: با وجود گرمای شدید هوا و ماموریت‌های دفاعی، همکاران در حوزه بهداشت و درمان نیز پای کار هستند و خدمات خود را به زائران ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و خدماتی نیز ۶۲ آشپزخانه خانگی با کمک مردم فعالیت می‌کنند و تاکنون بیش از ۸ هزار قالب یخ و نزدیک به ۹۵۰ هزار بطری آب سرد در بین زائران توزیع شده است، افزود: این اقدامات با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی انجام شده است و جای تقدیر و تشکر دارد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با تأکید بر اینکه امروز ایران به قدرت چهارم نظامی جهان تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: این قدرت، حاصل اندیشه بلند امام شهید و هدایت رهبری معظم است و با وجود اینکه دشمن با تمام توان وارد جنگ شده، اما در باتلاق خلیج فارس و تنگه هرمز گرفتار شده است و هر بار که ضربات سنگینی از سوی نیروهای مسلح ایران دریافت می‌کند، به ناچار اعلام آتش‌بس می‌کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ به شکست قطعی رسیده‌اند، گفت: ما هرگز با آمریکا تفاهم نخواهیم کرد و این دو جبهه، در یک ظرف جا نمی‌گیرند و تا انتقام خون شهیدان را نگیریم، از پای نخواهیم نشست و با اتحاد و یکپارچگی، در برابر هرگونه زیاده‌خواهی ایستادگی خواهیم کرد و از اصحاب رسانه نیز به دلیل تلاش شبانه‌روزی در انعکاس این حماسه عظیم، تقدیر و تشکر می‌کنیم.