به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه بینالمللی تقارب فرهنگها، فریدون باقری، دبیر این همایش، در سخنانی با تأکید بر ضرورت بازخوانی ظرفیتهای تمدنی اربعین اظهار کرد: این همایش به همت مؤسسه بینالمللی تقارب فرهنگها، با مشارکت معاونت فرهنگی ستاد مرکزی اربعین و همکاری مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این همایش را ارائه تصویری دقیق از قدرت نرم و جایگاه اربعین در منظومه فکری قائد شهید، امام خامنهای(قدسسره)، عنوان کرد و افزود: راهپیمایی عظیم و میلیونی اربعین بهعنوان یک قدرت تمدنساز، دارای مؤلفههای بنیادینی همچون همبستگی فراملی، ظلمستیزی، گفتمان عدالتخواهی، معنویت عقلانی، ایثار و فداکاری اجتماعی است.
باقری ادامه داد: این مؤلفهها از چنان ظرفیتی برخوردارند که میتوانند معادلات جهانی را به نفع جبهه حق و عدالت تغییر داده و بستری برای مقابله با هجمه نرم و رسانهای نظام سلطه فراهم کنند.
ضرورت تبیین ابعاد راهبردی اربعین
دبیر همایش در تشریح ضرورت برگزاری این رویداد تصریح کرد: در شرایطی که جهان شاهد تقابل ارزشهای الهی با جریانهای سلطهگر است، تبیین ابعاد راهبردی اربعین یک ضرورت اساسی به شمار میرود.
وی وقایع تلخ و جنگهای ناعادلانه و تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه را گواه شکست نظمهای خودساخته استکبار جهانی و نتیجه تداوم سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا دانست.
باقری افزود: اربعین در اندیشه رهبر شهید انقلاب، صرفاً یک نماد دینی و آیینی نیست، بلکه منبعی عظیم برای تولید قدرت نرم، تقویت همبستگی انسانی در نفی ظلم و بیعدالتی و زمینهساز ساخت و اصلاح تمدن بشری محسوب میشود.
انتشار مقالات همایش در قالب کتاب
دبیر همایش در پایان درباره برونداد این نشست گفت: مهمترین دستاورد این همایش، تضارب آرا و تبادل دیدگاه میان اندیشمندان کشورهای مختلف درباره ظرفیتهای اربعین بود.
وی افزود: مقرر شده است مقالات ارائهشده در این همایش در قالب یک کتاب منتشر شود تا پژوهشگران و علاقهمندان حوزه مطالعات اربعین بتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
حضور اندیشمندان و نخبگان کشورهای مختلف
در این همایش، جمعی از شخصیتهای ایرانی و غیرایرانی به ارائه دیدگاهها و نقطهنظرات خود پرداختند که از جمله آنان میتوان به حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در سازمان حج و زیارت؛ آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) و عضو مجلس خبرگان رهبری؛ حجتالاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسمی، از اساتید حوزه؛ دکتر احمد راسم النفیس، نویسنده و پژوهشگر اسلامی از مصر؛ ادریس هانی از مراکش؛ حجتالاسلام والمسلمین دکتر هاجری، استاد حوزه و دانشگاه؛ سید محمد حسینی، معاون سابق رئیسجمهور؛ فریدون باقری، دبیر مؤسسه بینالمللی تقارب فرهنگها؛ حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمدی، معاون فرهنگی ستاد مرکزی اربعین؛ دکتر محسن صالح از لبنان؛ علیاصغر عامری، معاون مرکز گفتوگوی ادیان و فرهنگهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ و مسعود روانخواه، مدیر بنیاد گفتوگو و دوستی ملل اشاره کرد.
همچنین جمعی از اساتید، اندیشمندان و نخبگان علمی از کشورهای ایران، عراق، لبنان، مصر، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها در این همایش حضور داشتند و هر یک به بیان دیدگاهها و نقطهنظرات خود درباره ظرفیتهای فرهنگی، تمدنی و راهبردی اربعین پرداختند.
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