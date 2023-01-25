جان ویلیامز رکورد اسکار خودش را شکست/ ۵۳ نامزدی برای آهنگسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جان ویلیامز آهنگساز مشهور فیلم و سینما شب پیش با نامزد شدن در اسکار برای آهنگ فیلم «فابلمن‌ها» ساخته استیون اسپیلبرگ برای پنجاه و سومین بار نامزد اسکار شد.

وی که تا پیش از این با ۵۲ نامزدی رکورد نامزدی اسکار را داشت، اکنون خودش رکورد خودش را شکسته است.

این آهنگساز ۹۰ ساله برنده ۵ جایزه اسکار، به عنوان یکی از تحسین‌شده‌ترین آهنگسازهای تمام تاریخ شناخته می‌شود و پس از والت دیزنی جای دارد که ۵۹ نامزدی اسکار داشت و ۲۲ بار برنده شد.

ویلیامز پس از دریافت این نامزدی در بیانیه‌ای از آکادمی و نیز از اسپیلبرگ که فرصت ساخت موسیقی این فیلم بسیار خاص و شخصی را به وی داد سپاسگزاری کرد.

جدیدترین فیلم اسپیلبرگ تصویری نیمه زندگینامه‌ای درباره یک فیلمساز جوان است. این فیلم روز پیش ۷ نامزدی اسکار کسب کرد.

این فیلم اما اولین تجربه همکاری اسپیلبرگ با ویلیامز نیست و این ۲ از سال ۱۹۷۲ پس از صرف یک نهار با یکدیگر همکاری‌ را آغاز کردند که هنوز ادامه دارد.

ویلیامز گفته برای ساخت آهنگ برای فیلم‌های اسپیلبرگ ابتدا با هم درباره صحنه‌هایی که موسیقی باید در آن وجود داشته باشد و عملکردش در آن صحنه صحبت می‌کنند و او چند تم ابتدایی را برای کارگردان روی پیانو می‌نوازد و هرگز نشده اسپیلبرگ به وی گفته باشد این تم را دوست ندارد یا اینکه خوب نیست؛ بلکه با زبان بدن و چشمانش وی را تشویق هم می‌کند.

اسپیلبرگ هم در مصاحبه‌ای گفته بود هر دوی آنها به استفاده از ارکسترهای کامل و گروه کر در بیشتر فیلم‌های مشترک‌شان علاقه داشته‌اند.

جان ویلیامز برای سبک روان و سمفونیک خود و با تخصص در سینتی سایزر شناخته می‌شود. «هری پاتر»، «سوپرمن»، «ایندیانا جونز»، «پارک ژوراسیک» و «نجات سرباز رایان» شماری از آثار ویلیامز هستند.

این آهنگساز چندی پیش گفته بود پس از «ایندیانا جونز و شماره گیری سرنوشت» در سال ۲۰۲۳ از آهنگسازی فیلم بازنشسته می‌شود زیرا می‌خواهد بیشتر بر آهنگسازی ارکستری تمرکز کند اما در عین حال به ساخت آهنگ برای فیلم‌های اسپیلبرگ ادامه می‌دهد.