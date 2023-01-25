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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۹

مرکز آمار ایران؛

تغییرات تورم ۱۲ماهه درگروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی چقدراست؟

تغییرات تورم ۱۲ماهه درگروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی چقدراست؟

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین۶۴.۱ درصد برای دهک هشتم تا ۶۸.۹ درصد برای دهک­ اول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رخ تورم کل کشور در دی ماه ۱۴۰۱ برابر ۴۶.۳ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۳.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۲ درصد برای دهک اول نوسان دارد. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۴.۳ درصد برای دهک اول، سوم، چهارم و پنجم تا ۳۸.۱ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹.۲ واحد درصد) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

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کد مطلب 5691598

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