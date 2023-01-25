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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۴۴

مدیر کل سیاسی ‌و انتخابات استانداری بوشهر:

سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریست در جهان است

سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریست در جهان است

بوشهر- مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با بیان اینکه سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریست جهان است گفت: سپاه فدایی ملت و برآمده از ملت و این انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حیدری صبح چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی با بیان اینکه دشمن به سراب‌هایی دل بسته و فکر می‌کند از این طریق به اهداف خود برسد؛ اظهار داشت: مردم اقدامات سپاه را درک کردند

مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر افزود: سپاه در عرصه سازندگی، محرومیت زدایی، دفاع از آرمان‌های انقلاب و تقویت بنیه دفاعی پیشگام است.

حیدری بیان کرد: سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح در دفاع از آرمان‌های انقلاب شهدا زیادی تقدیم نظام کرده است.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات جهاد تبیین بر ملأ کردن جنایات غرب و استکبار جهانی علیه بشریت است.

حیدری خاطر نشان کرد: بزرگترین نهاد ضد تروریست جهان است و سپاه فدایی ملت و برآمده از ملت و این انقلاب است.

سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریست در جهان است

وی گفت: مدیران نباید نسبت به عملیات رسانه‌ای دشمن بی تفاوت باشند و وظیفه دارند حقایق را تبیین کنند.

حیدری افزود: مسئولین باید خدمات نظام و دولت را به شکل‌های مختلف در بین مردم تبیین کنند.

وی ادامه داد: در دهه فجر فضای شور آفرین و نشاط در شهرها و روستاها ایجاد شود و مردم را نسبت به آینده امیدوار کنیم.

حیدری تصریح کرد: مدیران در دهه فجر جشن‌های مردمی را حمایت و پشتیبانی و از این فرصت در جهت انعکاس خدمات استفاده کنند.

وی گفت: در حوادث اخیر دشمن تلاش داشت مردم را به کف خیابان بکشانند ولی با هوشیاری مردم و درایت مقام معظم رهبری شکست خورند ولی باز آنها اقتصاد و معیشت مردم را نشانه گرفتند و باز هم مردم با آنها همراهی نکردند و در این عرصه نیز شکست خوردند.

حیدری خاطر نشان کرد: در گام سوم تلاش دارند چهره ایران اسلامی در مجامع بین المللی وارونه جلوه دهند که آخرین آن اقدام اروپا علیه سپاه پاسداران بود.

کد مطلب 5691651

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