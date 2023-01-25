سپاه بزرگترین نهاد ضد تروریست در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حیدری صبح چهارشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی با بیان اینکه دشمن به سراب‌هایی دل بسته و فکر می‌کند از این طریق به اهداف خود برسد؛ اظهار داشت: مردم اقدامات سپاه را درک کردند

مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر افزود: سپاه در عرصه سازندگی، محرومیت زدایی، دفاع از آرمان‌های انقلاب و تقویت بنیه دفاعی پیشگام است.

حیدری بیان کرد: سپاه در کنار دیگر نیروهای مسلح در دفاع از آرمان‌های انقلاب شهدا زیادی تقدیم نظام کرده است.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات جهاد تبیین بر ملأ کردن جنایات غرب و استکبار جهانی علیه بشریت است.

حیدری خاطر نشان کرد: بزرگترین نهاد ضد تروریست جهان است و سپاه فدایی ملت و برآمده از ملت و این انقلاب است.

وی گفت: مدیران نباید نسبت به عملیات رسانه‌ای دشمن بی تفاوت باشند و وظیفه دارند حقایق را تبیین کنند.

حیدری افزود: مسئولین باید خدمات نظام و دولت را به شکل‌های مختلف در بین مردم تبیین کنند.

وی ادامه داد: در دهه فجر فضای شور آفرین و نشاط در شهرها و روستاها ایجاد شود و مردم را نسبت به آینده امیدوار کنیم.

حیدری تصریح کرد: مدیران در دهه فجر جشن‌های مردمی را حمایت و پشتیبانی و از این فرصت در جهت انعکاس خدمات استفاده کنند.

وی گفت: در حوادث اخیر دشمن تلاش داشت مردم را به کف خیابان بکشانند ولی با هوشیاری مردم و درایت مقام معظم رهبری شکست خورند ولی باز آنها اقتصاد و معیشت مردم را نشانه گرفتند و باز هم مردم با آنها همراهی نکردند و در این عرصه نیز شکست خوردند.

حیدری خاطر نشان کرد: در گام سوم تلاش دارند چهره ایران اسلامی در مجامع بین المللی وارونه جلوه دهند که آخرین آن اقدام اروپا علیه سپاه پاسداران بود.