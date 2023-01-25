۸۰۰ هزار معلول در سامانه های بیمه سلامت نشان دار شدند

محمد اسماعیل کاملی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اطلاع رسانی پوشش بیمه‌ای ۵۹ کد خدمتی توانبخشی افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی کشور، افزود: ادارات کل استان‌ها موظفند، در اسرع وقت اقدامات و هماهنگی لازم جهت عقد و یا تمدید قرارداد با کلیه مراکز حوزه توانبخشی (شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی و مراکز جامع توانبخشی) جهت خرید و ارائه خدمات توانبخشی انجام دهند.

مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در راستای انعقاد قرارداد با مراکز ارائه دهنده خدمات، پیکربندی لازم برای مراکز ارائه دهنده خدمات توانبخشی به تفکیک شامل کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی و ارتوپدی فنی به صورت مستقل و غیرمستقل در سامانه شرکای کاری سازمان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی در سامانه‌های این سازمان نشان دار شده اند، البته از تاریخ ابلاغ تفاهم نامه میان سازمان بهزیستی و سازمان بیمه سلامت ایران، فرآیند نشان دار شدن بیمه شدگان جدید مشمول به ادارات کل استان‌ها واگذار گردید که بر این اساس، اداره کل بیمه سلامت استان‌ها موظف هستند ضمن تعامل با ادارات کل بهزیستی استان‌ها، پس از دریافت لیست جدید توان خواهان بهزیستی، انتساب نشان بیمه شدگان را در سامانه انجام دهند.

کاملی تاکید کرد: در راستای پیشبرد تفاهمنامه فوق ادارات کل استان‌ها، کارشناسی را که احاطه کامل در حوزه توانبخشی داشته به عنوان رابط استان جهت انجام هماهنگی‌های لازم بین ادارات کل استانی تابعه طرفین و همچنین پیگیری تمامی امور توانبخشی در استان معرفی نمودند که لیست اسامی به همراه مشخصات رابطین توانبخشی ادارات کل بیمه سلامت استانی این سازمان به تفکیک استان جهت پیشبرد و اجرایی نمودن مفاد تفاهم‏نامه مذکور به حوزه ریاست سازمان بهزیستی جهت بهره برداری اعلام شده است.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: البته از طرف سازمان بهزیستی اسامی رابطین توانبخشی در ادارات کل بهزیستی استان‌ها به سازمان معرفی شدند که فهرست اسامی آنها به ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها ابلاغ گردید. بدین ترتیب با معرفی رسمی و ایجاد ارتباط مؤثر بین رابطین توانبخشی ادارات کل بیمه سلامت و بهزیستی استان‌ها، هماهنگی و پیگیری امور توانبخشی در سطح استان به سهولت انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ملاک پرداخت تعرفه خدمات توانبخشی موضوع این تفاهم نامه توسط سازمان، ۷۰ درصد تعرفه مصوب بخش ارائه دهنده خدمات مذکور خواهد بود، گفت: در این خصوص، تغییرات لازم جهت محاسبه بیمه‌ای تعرفه مصوب خدمات مذکور بر اساس بخش ارائه دهنده خدمات، در سامانه نسخه الکترونیک اعمال شده است. بدین ترتیب توان خواهان بهزیستی دارای نشان در سامانه (شامل کم توانی ذهنی، اختلالات صوت و گفتار، اختلالات بینایی، اختلالات جسمی و حرکتی، اختلالات شنوایی و اختلالات روانی) می‌توانند پس از تجویز خدمات مورد نیاز توسط پزشک برای دریافت آن خدمات به مراکز طرف قرارداد ارائه دهنده خدمات توانبخشی مراجعه نمایند.

کاملی افزود: در این حالت سامانه به صورت خودکار، سهم سازمان خدمات دریافتی توسط بیماران نشان دار را مطابق تفاهم نامه محاسبه می‌نماید، به نحوی که در مراجعه به مراکز طرف قرارداد با هر نوع مالکیتی (دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی )،۷۰ درصد تعرفه خدمات دریافتی همان بخش توسط سازمان پرداخت شده و فقط ۳۰ درصد تعرفه خدمات دریافتی توسط توان خواه به مرکز ارائه دهنده پرداخت می‌گردد.

وی بیان کرد: بدیهی است که توان خواهان بهزیستی که در سامانه‌های الکترونیک سازمان نشان دار نشده اند باید درخواست خود را به ادارات بهزیستی محل سکونت خود ارائه نمایند، تا پس از اعلام بهزیستی به بیمه سلامت استان مربوطه، انتساب نشان و بهره مندی آنها از این خدمات انجام گیرد.