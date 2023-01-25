به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) در نشست خبری که صبح امروز برای تشریح برنامه‌های یادواره چهلمین سالگرد شهادت شهید سرلشکر پاسدار حسن باقری و شهدای اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت‌پاسداری امام‌حسین برای اینکه ادامه دهنده راه شهدا باشند باید سیره بزرگان دفاع مقدس را بیاموزند. لذا با پیشنهاد دانشجویان مقرر شد این دانشگاه میزبان یادواره سالگرد شهادت حسن باقری باشد. دشمنان همواره از فعالیت‌های سپاه و نیروهای اطلاعاتی سپاه ناراحت هستند زیرا توطئه‌های پیچیده آنها را در گام اول انقلاب شناسایی و خنثی می‌کند و پیچیده‌ترین توطئه‌های اخیر مانند جنگ ترکیبی دشمنان را با شکست مواجه می‌سازد.

وی افزود: تشکیل لشکر جهانی مستضعفین آن هم با محوریت مکتب شهید سلیمانی یکی از دستاوردهای دفاع مقدس است؛ هر کدام از ۲۳۰۰ دانشجوی این دانشگاه یک روز را به نیابت از شهید باقری روزه گرفتند و از سوی دیگر دانشجویان این دانشگاه ۶۰۰ اثر فاخر در رابطه با شهدای اطلاعات عملیات سپاه تولید کردند.

سردار کوچکی رئیس مؤسسه اطلاعات دفاع مقدس سپاه نیز در ادامه این نشست خبری عنوان کرد: مؤسسه اطلاعات دفاع مقدس سپاه در این سال‌ها تلاش و کوشش فراوانی داشته و توانسته اطلاعات قرارگاه‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی آنها را در قالب ۵۰ پروژه جمع‌آوری کند که امروز می‌تواند مورد استفاده مراکز علمی و دانشگاهی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دستاوردهای مؤسسه اطلاعات دفاع مقدس سپاه می‌تواند موجب آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان ما با خلاقیت‌ها و تجربیات غنی دفاع مقدس شود که در روز بزرگداشت روز شهدای اطلاعات سپاه شاهد بخشی از این آثار تولیدی خواهیم بود تا نسل جدید با شهید حسن باقری و شهدای اطلاعات سپاه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی گفت: مؤسسه اطلاعات دفاع مقدس سپاه با بیش از ۷ هزار پیشکسوت اطلاعات سپاه پاسداران ارتباط دارد که این ارتباط می‌تواند موجب جمع‌آوری اطلاعات غنی در حوزه اطلاعات برای نسل جوان و مراکز علمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.

وی ادامه داد: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم‌چنان برای برقراری امنیت در کشور شهدایی را تقدیم می‌کند که به عنوان مثال در دو ماه گذشته در زاهدان از جمله این موارد است که این نشان می‌دهد فرزندان ایران در سازمان اطلاعات در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند و پیام عملی را به دشمنان می‌دهند که با سازمان اطلاعات سپاه با چشمان باز آماده مقابله با دشمنان این ملت و سرزمین هستند.

در ادامه این نشست هم عزیزان از مسئولان مؤسسه شهید حسن باقری بیان داشت: ۴۰ هزار اثر و سه هزار فریم عکس که توسط شهید حسن باقری ثبت شده در مجموعه ما وجود دارد که بر اساس همین آثار فیلم ایستاده در غبار تولید شد.

وی ادامه داد: پرورش انسان‌ها یکی از ویژگی‌های شهید حسن باقری است به این شکل که شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کردند اگر شهید باقری نبود من در سپاه نمی‌ماندم و مشغول کشاورزی روی زمین کشاورزی پدری بودم.