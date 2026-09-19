به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب افزود: دو رأس گراز که در چاهی در روستای سرچنار واقع در منطقه حفاظت‌شده سیوک گرفتار شده بودند، با اقدام محمد طاهر طاهری، همیار محیط زیست، از چاه خارج و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

وی تاکید کرد: این اقدام پس از انتشار فیلم نجات گرازها در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از اقدام این همیار محیط زیست قدردانی کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از اقدام محمد طاهر طاهری، نجات این دو رأس گراز و رهاسازی آنها در طبیعت را نشانه مسئولیت‌پذیری و توجه به حیات وحش عنوان کرد.

وی تأکید کرد: حیات وحش سرمایه ملی و میراث مشترک جامعه است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت و همراهی شهروندان است.

دیانتی نسب از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات آسیب‌دیده یا گرفتار، از اقدامات خطرناک و مداخله مستقیم خودداری کرده و موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.

منطقه حفاظت‌شده سیوک از زیستگاه‌های حیات وحش کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود و حفاظت از گونه‌های جانوری آن نیازمند همکاری جوامع محلی و همیاران محیط زیست است.