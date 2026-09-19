احیای ۲۹۸ واحد مسکونی در سمنان و مهدیشهر؛ خیران پروژه را شتاب دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل با اشاره به اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام مسکن مهر اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، دو پروژه نیمهتمام شامل پروژه ۱۶۰ واحدی سمنان و پروژه ۱۳۸ واحدی مهدیشهر با همراهی خیرین مسکن ساز مجدد فعال و وارد مدار تکمیل شدند.
وی ادامه داد: پروژه ۱۶۰ واحدی واقع در سایت مسکن مهر سمنان با مشارکت خیران تکمیل شده و واحدهای آن به متقاضیان تحویل داده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: پروژه ۱۳۸ واحدی شهرک الهیه مهدیشهر نیز تکمیل شده و بخشی از واحدهای آن در مرحله تحویل به متقاضیان و بخش دیگری در مرحله نصب انشعابات قرار دارد.
حسینی طباطبایی با بیان اینکه تعیین تکلیف پروژههای سنواتی و نیمهتمام در دستور کار این اداره کل قرار دارد، تصریح کرد: در همین راستا، یک پروژه دیگر در شهرستان مهدیشهر نیز برای تعیین تکلیف نهایی به سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان از ظرفیتها و ابزارهای قانونی موجود برای افزایش عرضه مسکن و تسریع در خانهدار شدن متقاضیان استفاده خواهد کرد.
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