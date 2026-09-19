عزت زمانی: «مهمانی امت احمد» نماد وحدت اقوام و مذاهب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از عوامل و دست اندرکاران چهارمین دوره مهمانی امت احمد در سنندج اظهار کرد: این حرکت مردمی امروز از مرزهای کردستان فراتر رفته و در بیش از ۳۰ استان کشور، برنامه‌ها و جشن‌های متعددی با محوریت بزرگداشت پیامبر اکرم(ص) برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری صدها جشن و هزاران برنامه در نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد ظرفیت ایجادشده در «مهمانی امت احمد» محدود به یک منطقه نیست و می‌تواند به بستری برای تقویت همدلی و انسجام اجتماعی تبدیل شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت کردستان در شکل‌گیری این حرکت عنوان کرد: این منطقه امروز یکی از جلوه‌های مهم همزیستی اقوام و مذاهب در کشور است و برگزاری چنین برنامه‌هایی نشان داد که مردم می‌توانند محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باشند.

عزت زمانی با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش کرده‌اند میان اقوام و مذاهب اختلاف ایجاد کنند، گفت: وحدت امروز از یک توصیه و شعار فراتر رفته و به یکی از نقاط قوت و سرمایه‌های ملت ایران تبدیل شده است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد دوگانه‌های کاذب، جامعه را درگیر اختلافات فرعی کند و از این طریق توجه مردم را از مسائل اصلی که همان مقابله با ظلم و استکبار و دفاع از حق و عدالت است، منحرف کند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: مردم باید نسبت به حفظ سرمایه اجتماعی وحدت حساس باشند و اجازه ندهند اختلافات قومی، مذهبی یا اجتماعی به ابزاری برای ایجاد شکاف در جامعه تبدیل شود.

عزت زمانی با اشاره به نقش مردم کردستان در تحولات اخیر کشور اظهار کرد: در شرایط دشوار نیز مردم این منطقه نشان دادند که با وجود تلاش‌های مختلف برای ایجاد ناامنی و اختلاف، حفظ انسجام و آرامش اجتماعی را دنبال می‌کنند.

وی افزود: حضور مردم و جوانان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و دفاعی نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه ایران است و بخش مهمی از این توانمندی به سرمایه اجتماعی و همبستگی مردم بازمی‌گردد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری «مهمانی امت احمد» در استان‌های مختلف کشور خاطرنشان کرد: این برنامه نمونه‌ای از ظرفیت مردمی برای ایجاد نشاط، همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی است و توسعه آن می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کند.

عزت زمانی در پایان با قدردانی از عوامل برگزاری چهارمین دوره «مهمانی امت احمد» در کردستان گفت: آنچه امروز در قالب این اجتماع و جشن‌های مردمی شکل گرفته، حاصل مشارکت مردم و تلاش مجموعه‌های مختلف است و باید این ظرفیت برای برنامه‌های آینده نیز حفظ و تقویت شود.