پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که با تداوم فعالیت سامانه بارشی تا اوایل وقت جمعه، در برخی ساعات وقوع بارشهای پراکنده و رگبار باران و رعدوبرق، در سطح استان پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت، بهدلیل افزایش سرعت وزش باد روی دریا، بخشهای مرکزی و جنوبی خلیج فارس طی ساعاتی متلاطم خواهد بود.
وی گفت: همچنین از ظهر روز جمعه تا روز یکشنبه با شدتگرفتن وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید شمالی، سواحل استان و خلیج فارس بخصوص مناطق مرکزی و جنوبی مواج و متلاطم خواهد شد.
وی ادامه داد: طی این مدت آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی و در برخی مناطق مه صبحگاهی. گاهی بارش پراکنده و رگبار باران و رعدوبرق پیش بینی میشود.
مساعدی تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در نواحی جنوبی و مرکزی غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی، در برخی ساعات ۱۲ تا ۳۶ گاهی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر، در سواحل جنوبی و مرکزی در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی میشود.
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