امینی: یک واحد صنفی در گیلان بیش از ۲ میلیارد ریال محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده ثبت نکردن لوازم جانبی گل و گیاه در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت اتهام انتسابی را محرز و، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار نگهداری لوازم گل و گیاه گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.