  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۹

امینی: یک واحد صنفی در گیلان بیش از ۲ میلیارد ریال محکوم شد

امینی: یک واحد صنفی در گیلان بیش از ۲ میلیارد ریال محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: یک واحد صنفی به دلیل ثبت نکردن لوازم جانبی گل و گیاه در سامانه جامع انبارها ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی گیلان محکوم شد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده ثبت نکردن لوازم جانبی گل و گیاه در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت اتهام انتسابی را محرز و، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار نگهداری لوازم گل و گیاه گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6687345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها