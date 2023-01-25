به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان در مرکز آموزش شهید مطهری شهرستان نیشابور اظهار کرد: مرکز آموزش سربازی شهید مطهری شهرستان نیشابور این ظرفیت و توانمندی را دارد که با فراهم نمودن زیرساختهای لازم، به یک قطب آموزشی فراجا با ظرفیت چندین گردان تبدیل شود.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: تمام داشتههای ما مرهون خون شهدا و فداکاری رزمندگان اسلام است و ما تا ابد مدیون رشادتها و جانبازی این عزیزان هستیم.
وی ادامه داد: برای حل مشکلات و کمبودهای ساختاری فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور ابتدا باید مشکلات زیرساختی حل شود.
رادان افزود: بنا داریم با کمک مدیریت اداری شهرستان نیشابور، با تغییر کاربری از برخی زمینهای مازاد متعلق به نیروی انتظامی برای حل کمبودهای زیرساختی بهره ببریم.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به ظرفیت و جایگاه شهرستان نیشابور، این توانمندی وجود دارد که مرکز آموزش سربازی شهید مطهری این شهرستان، با فراهم نمودن زیرساختهای لازم، به یک مرکز آموزش درجهداری نیروی کادر با ظرفیت چندین گردان تبدیل شود.
وی تصریح کرد: در مجموعه فرماندهی انتظامی کشور آمادگی خود را اعلام میکنیم تا برای انجام این نیاز اساسی شهرستان نیشابور، با کمک شورای تأمین و نیز مدیریت این شهرستان، اقدامات و حمایتهای مالی و معنوی خود را انجام دهیم.
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