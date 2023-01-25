به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت ضمن بازدید از مدرسه ژاندارک و مجموعه خانه‌های پیرنیا در خیابان لاله‌زار با اشاره به تاریخچه مدرسه ژاندارک گفت: مدرسه ژاندارک به‌عنوان مدرسه دخترانه هم دوره با دبیرستان پسرانه البرز توسط نیکلا مارکف معمار روسی بر زمینی که پیش‌تر متعلق به مشیرالدوله پیرنیا بوده است ساخته می‌شود. در سال‌های گذشته این مدرسه به همت اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۲ مرمت می‌شود تا بار دیگر بتواند میزبان دانش آموزان باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: با توجه به ارزش‌های تاریخی این مدرسه، مذاکراتی جهت همکاری شهرداری تهران و ارتقای جایگاه ویژه آن گرفته است.

وی ضمن بازدید از خانه تاریخی مشیرالدوله پیرنیا که اکنون به عنوان مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل فعالیت دارد، گفت: این مرکز در راستای باززنده‌سازی و فعال سازی در حال مرمت است و در آینده نزدیک میزبان شهروندان خواهد بود.

در مجاورت این بنا، حمام تاریخی پیرنیا با قدمت بیش از صد سال متعلق به اواخر دوره قاجار توسط یکی از کسبه لاله زار در حال مرمت است. این حمام با حمایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و بهره مندی از مشوق‌های پروانه مرمت، باززنده سازی خود را در ماه‌های گذشته آغاز کرده است. خانه شماره ۳ سینما بنای دیگری است که در سال‌های گذشته مرمت و اکنون میزبان انجمن صنفی سینمایی ایران و علاقمندان تهران است.

در روند بازدید از بناهای تاریخی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن قدردانی از مالکین و بهره برداران، مجموعه خانه‌های پیرنیا را واجد ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و علمی دانست که با حمایت شهرداری و همکاری بخش خصوصی و دولتی می‌تواند موجب رونق و باززنده سازی سایر ابنیه و افزایش حس تعلق در میان شهروندان شود.

با توجه به هم پوشانی بافت‌های تاریخی و فرسوده شهر تهران، نهضت «دوشنبه‌های تاریخی» در جهت رفع موانع و مشکلات موجود آغاز شده تا بتوان با حمایت از بخش خصوصی و دولتی، بناهای ارزشمند این بافت‌ها را باززنده سازی و کیفیت زندگی شهری را ارتقا بخشید.