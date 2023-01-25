ثبت نتایج بین المللی ورزشکاران هنرهای رزمی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سالن شهید افراسیابی تهران جمعه هفتم بهمن ماه میزبان نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور رشته هنرهای رزمی ترکیبی یا همان MMA می‌باشد. مسابقاتی که با حضور ۴۲ رزمی کار برای نخستین‌بار به صورت قانونی و رسمی در ایران با موافقت وزارت ورزش و زیر نظر فدراسیون ورزش‌های رزمی برگزار می‌شود.

نشست خبری این رقابت‌ها امروز چهارشنبه ۵ بهمن ماه با حضور امید نوروزی رئیس سازمان onfc و خرمی دبیر انجمن MMA فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی برگزار شد.

خرمی در ابتدای این نشست در خصوص گفت: مجوز فعالیت انجمن MMA نزدیک به دو سال قبلاز سوی وزارت ورزش تخت نظر فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی صادر و این رشته اکنون به قانونمند در ایران به صورت رسمی فعالیت می‌کند. در ۳۱ استان ساماندهی و دوره‌های داوری و مربیگری و ساماندهی شده و اولین دوره مسابقات کشوری نیز با حضور ۸۰۰ رزمی کار برگزار شده است.

وی افزود: این رشته در دو بخش آماتور و حرفه‌ای در دنیا فعالیت می‌کند که در ایران بخش آماتور که جوایز دلاری نداشته و پول‌های کلان جابجا نمی‌شود فعال است. مسابقات استعدادیابی در ۱۰ وزن برگزار می‌شود. البته باید عنوان کنیم که این رشته زیر نظر شورای المپیک آسیا فعالیت می‌کند. حتی برای فعالیت‌های تیم ملی مذاکرات خوبی با علیرضا استکی داشتیم و امیدوارم به توافق برسیم تا از او بهره ببریم. ضمن اینکه در مورد بخش بانوان هنوز مجوزی صادر نشده است.

در ادامه این نشست نوروزی رئیس سازمان گفت: فعالیت بخش خصوصی MMA را با دریافت مجوزهای آغاز کردیم. با رسمی شدن این رشته در ایران بستر مناسبی فراهم شد و مسابقات را در کشورمان برگزار می‌کنیم. هدف بحث استعدادیابی است تا بهترین مسابقات را ارائه بدهیم. تلاش می‌کنیم مربیان و ورزشکاران دیده شوند از بحث زیر زمینی خارج شوند. سپس در لیگ مسابقه دهند تا همه چیز بر اساس قوانین جهانی و فدراسیون انجمن‌های رزمی باشد.

رئیس این سازمان گفت: متأسفانه رکورد بسیاری از بچه‌ها در گذشته ثبت نشده است و اکنون می‌خواهیم همه چیز قانونی باشد. برنامه‌ریزی شده تا این ورزشکاران جوایز و حمایت‌های خوبی داشته باشند. برای برگزاری مسابقات هیچ پولی به فدراسیون نداده‌ایم و هزینه‌ها نیز توسط حامی همه تأمین می‌شود. متأسفانه بچه‌های مردم را به مسابقاتی می‌بردند و باعث باخت آنها می‌شدند. رکورد رزمی کاران بدون ثبت در سازمان جهانی از دست می‌رفت. اکنون ما شرایط ثبت نتایج و رکورد را داریم.