به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا حیدرپور صبح شنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر اظهار کرد: نقش امدادگران و مجموعه هلالاحمر در شرایط سخت و بحرانی و دوران جنگ تحمیلی، بخشی مهم از تاریخ ایثار و مقاومت مردم استان بوشهر است و باید این خدمات بهدرستی ثبت و روایت شود.
وی افزود: امدادگران، جوانان، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلالاحمر در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم با حضور و تلاش خود در شرایط دشوار، خدمات ارزشمندی ارائه کردند که شایسته ثبت و انتقال به نسلهای آینده است.
مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر با اشاره به مشارکت هلالاحمر در برنامههای مرتبط با شهدا بیان کرد: فعالیتهای این مجموعه در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امدادگر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ارزشمند است و باید ابعاد مختلف این اقدامات مورد توجه قرار گیرد.
حیدرپور ادامه داد: ثبت خاطرات و روایتهای امدادگران و معرفی شهدای امدادگر میتواند بخش مهمی از تاریخ دفاع و مقاومت را برای نسلهای آینده بازگو کند و زمینه آشنایی بیشتر جامعه با فداکاریهای نیروهای امدادی را فراهم آورد.
وی گفت: در همین راستا، ظرفیتهای همکاری مشترک ادارهکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و مقاومت و جمعیت هلالاحمر استان بوشهر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و ثبت و روایت خدمات امدادگران و داوطلبان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و مقاومت استان بوشهر در پایان از خدمات و تلاشهای مجموعه جمعیت هلالاحمر استان در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم و همچنین مشارکت این مجموعه در برنامههای مرتبط با شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کرد.
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