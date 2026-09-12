توسعه همکاری های فدراسیون نجات غریق با هوانیروز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، در این دیدار مهدی حیدری با اشاره به اهمیت ارتقای سطح آموزش و آمادگی نیروهای نجات‌غریق و غواص، بر ضرورت گسترش تعاملات میان فدراسیون و مجموعه‌های تخصصی و نظامی کشور تأکید کرد.

رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، فنی و تخصصی هوانیروز ارتش را فرصتی ارزشمند برای تقویت توانمندی‌های امدادی و توسعه آموزش‌های تخصصی عنوان کرد.

امیر خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر اهمیت آموزش، آمادگی و توانمندی در حوزه امداد و نجات، بر تقویت تعامل و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک تأکید کرد.



در ادامه این نشست، ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه در زمینه آموزش‌های تخصصی، امداد و نجات، تبادل تجربیات و استفاده از امکانات و توانمندی‌های موجود در برگزاری مسابقات و اردوهای تیم ملب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



این دیدار در راستای توسعه تعاملات فدراسیون نجات‌غریق و غواصی با مجموعه‌های تخصصی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای ارتقای سطح آموزش، آمادگی و توان امدادی برگزار شد.