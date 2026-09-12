به گزارشش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح شنبه در جلسه بررسی وضعیت جایگاههای سوخت و رسیدگی به مطالبات مردم با اشاره به مشکلات ایجادشده در تأمین سوخت، اظهار کرد: معضل سوخت در خراسان جنوبی موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه آن به پیش از شرایط جنگی نیز بازمیگردد.
وی با عذرخواهی از مردم استان که برای دریافت سهمیه سوخت آزاد در صفهای طولانی معطل شدهاند، افزود: ضرورتها و واقعیتهای جامعه باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد و تلاش مجموعه حاکمیت بر این است که مردم خدمات را بدون منت، معطلی و تأخیر دریافت کنند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه سهمیه سوخت استان باید بهطور کامل از مبادی تأمین و به استان منتقل شود، گفت: باید مشوقهایی برای ناوگان حملونقل و رانندگانی که در انتقال سوخت به استان همکاری میکنند، در نظر گرفته شود.
عبداللهی ادامه داد: درباره سهمیه سوخت آزادی که امروز در جایگاهها عرضه میشود نیز باید تدابیری اتخاذ شود تا رانندگان بتوانند بدون قرار گرفتن در صفهای طولانی، همانند برخی استانها، از این سهمیه استفاده کنند.
وی با اشاره به قول مساعد مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این زمینه، گفت: در روزهای آتی تلاش میکنیم یک جایگاه دیگر به تعداد جایگاههای عرضه سوخت استان اضافه شود تا از میزان معطلی مردم کاسته شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: تمام تلاش اجزای حاکمیت این است که خدمت بدون منت، بدون معطلی و بدون تأخیر به مردم ارائه شود و امیدواریم این موضوع در عمل محقق شود.
نظر شما