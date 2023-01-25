۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبراه اروند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و هرگونه قاچاق، مأموران پایگاه دریابانی آبادان روز گذشته در نتیجه ساعت‌ها کار اطلاعاتی موفق به شناسایی محل دپو و انتقال سوخت قاچاق در آبراه اروند شدند.

فرمانده مرزبانی خوزستان افزود: مأموران با اعزام به موقع و پایش دقیق محل، چهار عدد چتری برزنتی حاوی ۴۰ هزار لیتر سوخت را که با جریان آب رودخانه در حال حرکت به سمت دریا بود، کشف کردند.

وی با بیان اینکه با توجه به مه آلود بودن منطقه، مأموران فرد یا افرادی را در این رابطه مشاهده نکردند، خبر داد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار پاکباز با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، گفت: اعمال سودجویانه قاچاقچیان علاوه بر ضربه به اشتغال و تولید داخلی باعث خروج سرمایه‌های ملی و ایجاد مشاغل کاذب نظیر قاچاق می‌شود که طبعات جبران ناپذیر اجتماعی به همراه دارد از همین رو مرزبانان خوزستان با عزم جدی با این پدیده برخورد خواهند کرد.